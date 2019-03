Algérie: La DGSN lance une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids lourd

Alger — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé du 6 au 15 mars une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids lourd, à travers l'ensemble du territoire national, placée sous le thème "la sûreté nationale à votre service", a indiqué, vendredi, un communiqué des services de la sûreté nationale.

L'objectif de la campagne "adressée aux usagers de la voie publique, notamment les conducteurs de poids lourd et de transport en commun est de fournir des explications sur les procédures juridiques régissant les infractions routières et mettre en garde les conducteurs contre les dangers de l'infraction aux règles de sécurisation du poids et le poids autorisée", ajoute le communiqué.

Elle tend aussi à mettre en avant les risques "du non respect de la voie réservée à chaque type de véhicules et les conséquences de l'arrêt et du stationnement anarchique, en vue d'ancrer la culture routière et de préserver la sécurité des usagers de la voie publique", précise la même source.

La DGSN a réitéré son appel aux usagers de la voie publique à respecter le code de la route pour la sécurité de tous et rappelé le numéro vert mis à la disposition des citoyens 24h/24h.