Maroc: Forte présence marocaine à la Bourse internationale du tourisme de Berlin

Le Maroc est présent en force à la Bourse internationale du tourisme de Berlin (ITB) qui se tient du 6 au 10 mars courant, à travers un stand de plus de 340 m2 et 27 exposants et acteurs du secteur touristique représentant toutes les régions du Royaume.

Le stand du Maroc vise à s'ériger en plateforme d'échange et de promotion de la visibilité de la destination Maroc lors de ce salon leader de l'industrie touristique, qui a reçu lors de sa précédente édition plus de 180.000 visiteurs, dont 108.000 professionnels et plus de 10.000 exposants venus de 180 pays.

A cette occasion, la secrétaire d'Etat chargée du tourisme, Lamia Boutaleb, a souligné que la participation du Royaume à cet événement revêt une grande importance, d'autant plus que le stand marocain représente toutes les régions marocaines et la majorité des acteurs du secteur touristique national.

Elle a relevé, dans une déclaration à la MAP, l'intérêt croissant des opérateurs touristiques étrangers pour la destination Maroc, notamment des groupes allemands qui ont exprimé leur volonté d'investir dans le Royaume, ce qui apporte, à ses yeux, une dynamique dans le secteur qui doit être accompagnée.

La responsable marocaine a mis en avant l'importance pour le Maroc du marché allemand qui occupe la troisième place derrière la France et l'Espagne, insistant sur le potentiel de croissance de ce marché, en particulier pour le tourisme balnéaire et culturel.

Elle a relevé, à cet égard, les bonnes performances réalisées par le marché allemand en 2018, estimant que cette tendance devrait se poursuivre lors de l'exercice en cours.

De son côté, le délégué de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, Karim Harouchi, a indiqué que la participation du Maroc à la Bourse internationale du tourisme de Berlin a pour objectif d'offrir une vision claire du produit touristique national pour le marché allemand et pour l'Europe en général.

"Nous développons des partenariats année après année. Nos partenaires traditionnels renforcent leur présence sur la destination et nous lançons de nouvelles liaisons vers Marrakech et Agadir", a-t-il dit.

M. Harouchi a expliqué que 2018 a été une bonne année sur le marché allemand notamment en passant de 400.000 touristes il y a cinq ou six ans à environ 800.000 touristes actuellement, notant que ce marché se développe non seulement pour le tourisme balnéaire, mais aussi pour le tourisme culturel et que le Maroc est en train de devenir un produit diversifié pour les Allemands.

Troisième marché émetteur après la France et l'Espagne, l'Allemagne représente une cible d'importance pour le Maroc. Selon des données de l'ONMT, 761.873 touristes allemands ont visité le Royaume à fin décembre 2018, enregistrant ainsi 10% d'évolution par rapport à 2017.

Cet engouement est soutenu par 45 connexions aériennes entre le Maroc et l'Allemagne, la ville d'Agadir étant la première porte d'entrée des voyageurs allemands, suivie par Marrakech et Nador donnant notamment accès à la station balnéaire de Saïdia.