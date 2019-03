Maroc: Le cinéma marocain à l'honneur au Festival Arab Film Days d'Oslo

Le cinéma marocain sera à l'honneur lors du Festival Arab Film Days d'Oslo, qui propose du 20 au 24 mars un panorama des productions cinématographiques de différents pays arabes. Lors de ce rendez-vous culturel, le Maroc sera représenté par le film "Sophia" de la scénariste et réalisatrice Meryem Benm'Barek, qui sera projeté à l'ouverture du festival en présence de l'actrice maroco-portugaise Sara Perles. Le cinéma marocain sera également représenté par le documentaire "We Could Be Heroes" (Nous pourrions être des héros) de la réalisatrice maroco-britannique Hind Bensari.

La programmation de l'édition 2019 comprend 24 projections de films et documentaires, produits ou co-produits, notamment par plusieurs pays arabes tels que le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, la Palestine, la Syrie, la Libye, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Liban et le Qatar, indique-t-on auprès des organisateurs.

D'autres films arabes seront également projetés lors de cette édition, en l'occurrence "Le jour où j'ai perdu mon ombre" réalisé par Soudade Kaadan, "Yomeddine" de A.B Shawky, "Gaza" de Garry Keane et Andrew McConnell, "Mon cher enfant" de Mohammed Ben Attia et "Amra et le second mariage" de Mahmoud Sabbagh.

Cet évènement culturel verra aussi l'organisation d'une série de débats autour du monde arabe et du cinéma. Lancé en 2011, ce festival de cinq jours vise à illustrer la vitalité et la diversité cinématographique en présentant les meilleurs films et documentaires arabes ayant vu le jour principalement lors de l'année écoulée.