Cote d'Ivoire: Ligue africaine des champions - La dernière chance des Mimos

L'Asec Mimosas joue sa survie dans la compétition, cet après-midi, face aux Marocains du Wydad athlétic de Casablanca.

Le verdict de la poule A pourrait être connu cet après-midi, à l'occasion de la 5e et avant dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions. L'Asec Mimosas n'a qu'une seule alternative : gagner. « Le Wac est, certes, un gros calibre, nous avons à cœur de renverser la situation après notre défaite au match aller. C'est notre dernier match à domicile, on n'a pas le choix. Obligatoirement, il va falloir battre cette équipe », a reconnu Amani Yao, l'entraîneur de l'Asec.

En cas de victoire, les champions de Côte d'Ivoire auront le même nombre de points que leur adversaire, qui est leader de la poule, avec 7 points. Un match qui s'annonce assez difficile pour les Mimos qui n'ont gagné qu'un seul match à domicile depuis le début de cette phase de poule. C'était face aux Nigérians de Lobi Stars battus (1-0).

L'équation à résoudre pour Amani Yao et ses joueurs, c'est comment prendre à défaut la défense marocaine. Ces derniers jours, l'attaque des Jaunes et noirs a constitué le tendon d'Achille de l'équipe. Malgré les atouts offensifs dont dispose Amani Yao, le technicien mimos n'arrive pas à trouver la formule adéquate pour permettre à son équipe de donner le meilleur d'elle-même. Cet après-midi, il faudra taire toutes les incompréhensions, laisser de côté les ego et se battre pour l'équipe. « Notre état d'esprit sera déterminant. Si on joue comme on l'a fait face à l'Afad et le Rca, on sera capable d'emmerder le Wac. Il n'y a pas de question à se poser. Quelle qu'en soit la manière, il faudra prendre les trois points », a ajouté l'entraîneur des Mimos.

La qualification est encore possible même si la tâche semble assez compliquée. Il faudra tout donner pour arracher cette victoire. Parce que même s'ils s'imposent face au Wac, les Mimos n'auront pas leur destin en main lors de la dernière journée. Dans l'autre rencontre de la poule, Mamelodi Sundowns (2e, 7pts) reçoit Lobi Stars. Au match aller, les Nigérians s'étaient imposés à domicile (2-1).