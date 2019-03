Madagascar: Semi-marathon / Sommet national - Une centaine d'athlètes pour deux titres

Tout est fin prêt. Le championnat de Madagascar de semi-marathon se déroulera ce jour à Antsirabe. Une grande première pour la ville d'eaux d'abriter ce sommet national qui verra la participation d'une centaine d'athlètes.

La course prendra le départ devant la gare et l'arrivée sera également sur place. La distance de 21,100 km s'effectuera entre la Gare et Vatofotsy. Comme toutes les compétitions nationales cette année, ce sommet national servira de détection pour les techniciens au sein de la fédération de détection pour l'équipe nationale en vue des jeux des îles de l'Océan Indien à l'Ile Maurice au mois de juillet. En 2018, à la place du marathon international annulé suite à l'organisation des élections présidentielles, la Fédération malgache d'athlétisme a organisé un semi-marathon.

Une course dominée par Mampitraotse du Cospn Boeny en réalisant un chrono de 1h 08 mn 01 sec devant Hajanirina Andriamparany du Cosfa et de Fulgence Rakotondrasoa. Quatre mois après, ces trois athlètes sont de nouveau en compétition pour le titre national et surtout que les places pour les Jeux mauriciens sont à la clé. Lors du championnat de Cross-country organisé à Fianarantsoa.

Chez les dames, Mbolatiana Ramiandrisoa de la CNaPS a survolé la course face à Fenosoa Razanajanahary de l'ASPTT et Sehenomalala Raharinisa du 3FANS. Comme chez les hommes, les acharnements s'annoncent serrés également du côté des dames. En outre des licenciés, des athlètes non-licenciés se sont engagés pour leur défi personnel.