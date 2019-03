Madagascar: Ravinala Airports - Sofitrans reste un partenaire

Les deux aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy Be (Fascène) feront office d'une vitrine de Madagascar moderne.

Sélectionné, par appel d'offres en bonne et due forme, Ravinala Airports est devenu, on le rappelle, le concessionnaire exclusif pour l'exploitation, la maintenance, le développement et le financement de ces deux aéroports. La construction du nouveau terminal international d'Ivato est la preuve de la grande efficacité de ce partenariat qui ne se limite pas uniquement aux infrastructures. En effet, comme l'une des obligations de Ravinala Airports est de fournir aux usagers des services dignes d'un grand aéroport international. Du coup, le Duty Free, le Catering et la restauration sont inclus dans cette concession.

Là encore, la transparence et le respect des règles d'octroi de marché sont de mises, puisque pour les services Duty-free par exemple, un appel d'offres a été effectué. Le processus a abouti au choix d'un prestataire international qui a rempli tous les critères requis pour mener à bien ce genre d'activités, notamment au niveau du développement des chiffres d'affaires.

A noter que Sofitrans a soumissionné à cet appel d'offres. Mieux, elle a été avantagée en bénéficiant de huit mois d'exclusivité par rapport aux autres candidats pour faire une proposition, et a eu droit des recommandations de Ravinala Airports pendant toute cette période. Malheureusement , Sofitrans n'a pas rempli à tous les critères dont notamment les objectifs de développement du chiffre d'affaires. Du coup, la candidature de Sofitrans ne permettait pas à Ravinala Airports d'assurer ses engagements au titre de la convention de concession qui le lie à l'Etat malgache.

Mais cela ne veut pour autant pas dire que, tout est fini pour Sofitrans. Tout d'abord parce que des clauses à venir du contrat prévoient la reprise des employés dédiés à l'activité Duty free. Mieux, Sofitrans va continuer à travailler avec Ravinala Airports, notamment à travers un projet de création d'une usine de Catering et sur le Food § Beverage. Et ce, sans appel d'offres. Une manière en somme d'avantager cette entreprise nationale qui a d'ailleurs récemment signé avec Ravinala Airports un contrat de restauration pour l'aéroport de Nosy Be.