Madagascar: Sourcin Voyage - Les premiers départs pour bientôt

« Traitement groupé à l'aéroport pour les clients de Sourcin

Avec au moins un voyage tous les mois, Sourcin Voyage devient actuellement un des leaders incontestés de la formule « Package » tout compris à Madagascar.

« On est satisfait à 100% ; les services fournis sont dignes d'un professionnel ; tout a été bien organisé ; on n'est pas perdant puisque le rapport qualité-prix est là ». Autant de réactions positives de ceux qui reviennent d'une expédition touristique ou de business organisé par Sourcin Voyage.

« Pay and Go »

Chaque succès en appelle un autre, Sourcin Voyage a décidé de multiplier les destinations et les fréquences. A part les destinations classiques qui font déjà la renommée de Sourcin comme la Chine et Dubaï, d'autres pays également très prisés sont actuellement programmés. Il s'agit en l'occurrence des Etats-Unis, du Japon, de l'Australie et d'Israël. « On reçoit beaucoup de demandes et on a décidé de varier davantage les destinations afin de donner beaucoup plus de choix à nos clients » explique un responsable de Sourcin Voyage.

Mais cette multiplication des destinations et des fréquences n'altèrent en rien la qualité des offres et des services. « Nous mettons toujours un point d'honneur à la sélection des vols, des hôtels, ainsi que des activités touristiques ou commerciales sur place » indique-t-on toujours auprès de Sourcin Voyage. Faut-il en effet rappeler qu'avec sa formule « pay and go », Sourcin permet à ses voyageurs de partir et de jouir de leur voyage en toute tranquillité sans se soucier de rien. Et ce, avec des services de grande qualité. En effet, tout est compris dans le forfait, depuis les aides aux procédures de visa jusqu'au retour au pays après un voyage de rêve.

Luxe à prix compétitif

Et les premiers chanceux qui profiteront de ces voyages de luxe à prix compétitif seront ceux qui vont partir pour la première vague de Dubaï du 14 au 22 mars prochain. Dorénavant, il y aura au moins une vague par mois pour Dubaï. On peut également noter d'autres vagues comme Chine Business à Guangzhou du 19 au 21 mai. La destination Etats-Unis est déjà à sa deuxième vague du 13 au 29 juin. Egalement très attendue par les voyageurs, la première vague pour Israël sera pour la période du 21 au 29 juin.

Ce sera une occasion unique de célébrer la fête nationale au pays de la nativité où les pèlerins se mettront sur les pas du Seigneur Jésus. Les autres voyageurs auront l'occasion de visiter le pays du soleil levant avec ce voyage au Japon du 14 au 29 février. Une découverte de l'Australie est également prévue du 15 au 25 septembre. Les détails de ces voyages de rêve sont visibles sur les encarts publicitaires en page 48 de ce journal. Sur la page facebook de Sourcin Voyage et aux numéros : 034 77 777 66 et 034 44 222 22.