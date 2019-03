Algérie: Gendarmerie nationale - Une cérémonie en l'honneur des femmes gendarmes et militaires

Alger — Une cérémonie a été organisée en l'honneur des femmes gendarmes et celles des institutions militaire et sécuritaire ainsi que des femmes journalistes de la presse écrite et audiovisuel au niveau du siège du commandement de la Gendarmerie nationale à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, indique un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale.

Lors de cette cérémonie, le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Belkecir Ghali "a félicité, dans son allocution, la femme algérienne pour les efforts consentis dans les différents domaines et secteurs, notamment la femme gendarme en lui souhaitant plus de réussite et de prospérité dans sa vie", précise la même source.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de "la reconnaissance des efforts considérables fournis par la femme algérienne et les résultats qu'elle a atteint, chacune dans son domaine d'activité, notamment la femme gendarme dans le cadre de l'exercice de ses missions au niveau central, régional et local dans les unités de la Gendarmerie nationale ainsi que pour sa participation active au renforcement de l'Etat de droit, le respect des lois de la République et sa détermination, sa sincérité et le professionnalisme dont elle fait preuve durant l'exercice de ses missions", ajoute le communiqué.

A cette occasion et en marge de la cérémonie, des cadeaux symboliques ont été remis aux femmes présentes.