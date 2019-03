Congo-Kinshasa: Accord Cach-FCC - Denis Mukwege interpelle la conscience patriotique de Félix Tshisekedi

Dans un message vidéo, le Prix Nobel de la paix 2018 appelle le nouveau président de la République à mettre en place une cohabitation politique susceptible de lui permettre d'assumer pleinement les prérogatives de ses fonctions de garant de la Constitution.

Après un mutisme longtemps observé depuis son sacre comme Prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege est enfin sorti de sa réserve, le 8 mars, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une date symbolique pour ce gynécologue qui passe pour l'un des porte-étendards de la femme dont il défend désormais la cause à l'échelle internationale.

Dans sa communication, le médecin directeur de l'Hôpital de Mpanzi, au Sud-Kivu, s'est notamment exprimé sur les derniers développements de la situation politique au pays, plus d'un mois après l'alternance pacifique intervenue au sommet de l'Etat. Plus qu'une simple adresse, il s'est agi d'un plaidoyer pour plus de démocratie et de liberté afin que les droits des uns et des autres, dont ceux de la femme, soient respectés.

Une coalition qui enchaînerait le chef de l'Etat

Le Dr Denis Mukwege s'est longuement appesanti sur le fameux accord passé récemment entre le Front commun pour le Congo (FCC) et le Cap pour le changement (Cach) ayant trait à l'institution d'une coalition gouvernementale impliquant les deux plates-formes politiques. Le Prix Nobel de la paix 2018 n'est pas du tout chaud à l'idée de voir les deux regroupements politiques convoler dans le cadre d'une coalition qui, d'après lui, n'offre pas assez de marge de manœuvre au nouveau chef d'Etat pour appliquer son programme d'action. Il recommande à Félix Tshisekedi d'opter plutôt pour une cohabitation avec le FCC. Cela, a-t-il expliqué, lui permettrait « d'avoir la liberté nécessaire pour faire respecter la Constitution, mettre en place les mesures politiques capables de redresser la vie sociale, économique et culturelle du pays ». Une telle approche, a-t-il ajouté, l'aidera aussi à assumer pleinement les prérogatives de ses fonctions de garant de la Constitution « sans contrainte de ceux qui ont géré de façon médiocre ».

Rien n'est encore perdu

Malgré la signature de cet accord entre le FCC et le Cach, Dr Denis Mukwege pense que rien n'est encore perdu. « Il n'est pas tard pour vous de vous ressaisir », s'est-il adressé à Félix Tshisekedi qu'il a exhorté, par ailleurs, « à s'engager de manière concrète et maintenant mais pas à n'importe quel prix », dans la mise en place d'une cohabitation. Il en a appelé à la conscience, au sens de responsabilité et au patriotisme du nouveau président de la République : « Monsieur le président, si vous voulez remplir votre mission et non la trahir, vous devez éviter de trahir la lutte et la mémoire d'Etienne Tshisekedi, le père de notre démocratie. Vous devez éviter de trahir l'aspiration du peuple congolais au changement réel et profond », lui a-t-il lancé.

Rappelons que le FCC et le Cach ont affirmé, dans un récent communiqué, être tombés d'accord sur la nécessité de nommer un formateur du gouvernement en lieu et place d'un informateur chargé d'identifier la majorité parlementaire. Le prochain Premier ministre est censé provenir du FCC qui dispose de la majorité parlementaire avec plus de trois-cent cinquante députés élus à la chambre basse du parlement.