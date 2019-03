Congo-Kinshasa: Journée internationale de la femme - La première dame s'engage à lutter contre les violences faites aux femmes

La République démocratique du Congo a célébré avec faste l'événement, le 8 mars, autour du thème international « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement » et du thème national « Ensemble promouvoir la paix, la sécurité et genre pour le service de qualité ».

Le lancement des activités a eu lieu à l'académie des Beaux arts, à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, en présence de l'épouse du chef de l'Etat, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui avait à ses côtés la ministre du Genre, famille et enfant, Chantal Safu, et de la ministre provinciale du Genre, Thérèse Olenga.

La première dame a promis, à l'occasion, de faire de la lutte contre les violences faites à la femme une réalité : « En ce qui me concerne, je vous assure de mon engagement à m'aligner aux côtés de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les violences faites à la femme, particulièrement les violences sexuelles », s'est-elle engagée, devant des milliers de femmes présentes à la cérémonie.

Tout en demandant aux femmes de briser le silence en dénonçant plus qu'hier tout cas de violence sexuelle, Denise Nyakeru Tshisekedi se veut d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence. « Je propose à chacune de nous où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler les violences dont elle serait victime. Parlons encore plus fort qu'avant pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence sous toutes ses formes », a-t-elle insisté. « Je promets d'être toujours aux côtés des femmes et des filles afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement réel du pays », a déclaré l'épouse du président de la République.

La première dame a également appelé les Congolaises à être le bon exemple afin que leurs droits bafoués soient acquis. «En dépit des inégalités, des meurtrissures et des souffrances, et de tout ce que nous ne cessons d'endurer quotidiennement, soyons et demeurons femmes éprises d'amour. L'amour envers nos prochains, nos semblables, nos frères, nos sœurs et nos époux, ainsi que dans nos familles. Il nous appartient à nous toutes d'être ce symbole. Soyons le bon exemple. C'est ainsi que nos droits bafoués seront acquis », a-t-elle exhorté.