Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (National/25e journée)

Dunkerque remporte le derby de la Côte d'Opale sur le terrain de Boulogne-sur-Mer (1-0). Randi Goteni, titulaire, a joué l'intégralité du match, tandis que Mons Bassouamina est entré à la 61e minute.

Davel Mayela, lui, n'était pas retenu par le coach de l'USBCO.

Concarneau chute à domicile face à Cholet (0-1). Fred Salem était blessé dans les rangs bretons, tandis que Bradley Mazikou manquait à l'appel du côté du SOC.

L'Entente-Sannois-Saint-Gratien prend un bon point à La Duchère (1-1) en égalisant à la 93e. Remplaçant, Jonathan N'Sondé est entré à la 81e.

Titulaire, Yann Mabella a eu les deux plus franches occasions du FC Tours (tir sur le gardien en angle fermé à la 1re puis reprise au-dessus à la 49e), finalement défait à domicile par Villefranche (0-1).

Rappelons qu'en match avancé, jeudi, Quevilly et Le Mans se sont neutralisés. Avec un but splendide de Bevic Moussiti Oko: sur un centre venu de la droite, il passe entre deux défenseurs d'un contrôle diabolique et efface le gardien d'un piqué du droit. L'attaquant prêté par Le Havre totalise désormais 5 réalisations en 8 apparitions avec le club normand.

Au classement, Le Mans est 3e avec 43 points, mais compte désormais 10 longueurs de retard sur Rodez et 8 sur Chambly. Cholet est 5e avec 38 points, suivi de Boulogne et Quevilly, 8e et 9e avec 34 points.

Concarneau est 10e avec 32 longueurs, devant Tours, 14e avec 26 longueurs, Dunquerke, 16e avec 25 points, et l'ESSG, 17e avec 21 points.