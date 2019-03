Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la plomberie - Un événement peu connu du grand public

La journée quasiment méconnue est célébrée le 11 mars de chaque année, afin de sensibiliser à la contribution de la plomberie aux enjeux sanitaires liés à l'eau.

La Journée mondiale de la plomberie vise à mettre en exergue la contribution de ce métier et son implication aux enjeux de santé publique liés à l'eau, son traitement et son approvisionnement. Selon les professionnels de la plomberie, au plan mondial, une personne sur dix n'a pas accès à l'eau potable et une sur trois ne dispose pas de toilettes.

Par ailleurs, trois cent quinze mille enfants meurent chaque année de la consommation d'eau contaminée ou de mauvaises conditions sanitaires.

C'est ainsi qu'en hommage aux techniciens du domaine, qui contribuent au bon fonctionnement des installations sanitaires, à l'évacuation des eaux usées, cette journée a été initiée. Elle consiste également à promouvoir des actions qui visent à assurer la santé et la sécurité des hommes par l'accès à de bonnes conditions sanitaires dans le monde entier.

C'est aussi l'occasion de mettre l'accent sur l'importance du métier de plombier, le professionnel qui assure la conception, l'installation et la maintenance des réseaux et par conséquent l'hygiène publique. L'importance et l'efficacité de cette journée s'amplifient dans le monde entier depuis qu'elle a été instituée, en 2010, au Canada, par le Conseil mondial de la plomberie, une organisation internationale qui vise à développer et promouvoir l'image et les normes de ce secteur dans le monde entier. La prise de conscience des enjeux de la plomberie pour la santé des habitants gagne du terrain d'année en année même si la journée qui lui est consacrée au plan mondial est encore méconnue par certains Etats.