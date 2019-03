Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Les femmes de l'Hôpital de Kabinda s'approprient l'événement

Dans l'allégresse, le personnel féminin du centre hospitalier, situé dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, a célébré la Journée internationale des droits des femmes.

Médecins, infirmières et agents administratifs se sont donné rendez-vous à l'hôtel En Vrac, sur les auteurs de Kimbondo, au bord de la Nationale n°1, dans la commune de Mont-Ngafula. C'est aux environs de 14 h qu'elles sont arrivées sur le lieu, dans une ambiance bon enfant.

Modératrice de la cérémonie, Micheline Ndaya a vivement remercié les femmes de l'Hôpital de Kabinda pour leur présence, tout en saluant la participation de la hiérarchie de cet établissement médical à l'événement. Aussi a-t-elle rappelé le thème national de la Journée, à savoir « Ensemble, promouvoir la paix, la sécurit et genre, par l'accès aux services publics de qualité ».

Dans son mot de circonstance, la chargée des ressources humaines de l'Hôpital général de référence de Kabinda, Mamie Kamalandua, a, au nom du personnel féminin, exprimé de la gratitude à l'égard du comité directeur de cet hôpital, pour avoir rendu possible l'organisation de cette célébration.

Elle a rappelé que c'est en 1917, le dernier dimanche du mois de février, que les femmes ouvrières de Petrograd avaient fait la grève pour dénoncer le mauvais traitement dont elles étaient objet de la part de leurs autorités. Et ce fut le début de la révolution russe. A l'époque, la Russie utilisait le calendrier Julien, ce qui fait que le 23 février de leur époque correspondait au 8 mars du calendrier actuel, d'où le choix de cette date pour rappeler le combat de la femme. « La célébration de cette journée vise à sensibiliser la femme à la prise de conscience de sa personne et de ses droits au sein de la société. Cette journée vise aussi à révolutionner la femme et revendiquer l'égalité femme-homme afin de promouvoir le genre », a conclu Mamie Kamalandua, appelant les hommes à soutenir la journée de la femme.

Invités à cette manifestation, Patrick Nkishi et l'avocate Priscille Ngoy Kabedi, du ministère du Genre et famille, ont également donné d'autres aspects de la journée du 8 mars, en mettant en exergue le thème de cette année. Habillées en pagne, les femmes ont continué la fête dans la musique et la danse, autour des mets préparés pour l'occasion. C'est vers 17 h que la manifestation s'est achevée à la satisfaction générale des femmes de l'Hôpital général de référence de Kabinda.