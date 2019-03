Congo-Kinshasa: Présidence de la République - Félix Tshisekedi nomme les membres de son cabinet

Après les tout premiers à être nommés, en l'occurrence Vital Kamrehe, Désiré-Cashmir Eberande et Jean François Beya respectivement directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint et conseiller spécial en matière de sécurité, le chef de l'Etat vient de compléter son cabinet par une série d'ordonnances lues à la télévision nationale, le 7 mars.

Le président de la République dispose aujourd'hui d'un levier de commande qui lui permet de gérer, à son niveau, les affaires publiques en attendant la formation du gouvernement censé matérialiser son projet politique. Se démarquant de l'ancien régime, il n'a pas voulu avoir autour de lui un effectif pléthorique pour éviter de saigner inutilement le Trésor public en cette période de basse conjoncture. Juste une cinquantaine de membres triés sur le volet, au regard de leur compétence et expertise. Ceux-ci vont l'accompagner dans son effort de redressement du pays.

Le nouveau cabinet présidentiel est composée d'un directeur de cabinet assisté de quatre adjoints dont une femme, de neuf conseillers spéciaux dont deux femmes et de dix-sept conseillers principaux au nombre desquels trois femmes. Les trois directeurs de cabinet adjoints nommés sont Olivier Mundende en charge des questions sociales et environnementales, Getty Npanu Npanu en charge des infrastructures, ressources minières, hydrocarbures, énergies et technologies de l'information et de la communication, et Guylain Nyembo en charge de l'économie et reconstruction.

Les neuf conseilleurs spéciaux gèrent, chacun, un domaine spécifique lié à son profil. Parmi eux, Vidiye Tshimanga, le président du parti DCU, qui aura en charge les questions stratégiques. Il y a aussi Jean Claude Kabongo Donki chargé des investissements, sans oublier Bestine Kazadi qui s'occupera de la coopération et intégration régionale.

Les dix-sept conseillers principaux gèrent, chacun en ce qui le concerne, un collège précis avec un domaine d'activité bien défini. C'est notamment le cas de Nicole Mbatshia Ntumba nommée à la tête du collège juridique et administratif. Le collège diplomatique sera piloté par Christian Bushiri Ongala tandis que Deo Tshilumba Wa Kabeya s'occupera du collège culture, arts et questions religieuses.

Cette nouvelle structuration comprend également le service personnel ambassadeurs itinérants où l'on retrouve la fonction de représentant et envoyé spécial du président de la République, confiée à l'ancien mobutiste Yesu Kitenge. Président de la Convention des républicains, plate-forme membre du Rassemblement créée par feu Étienne Tshisekedi en 2016, en Belgique, ce dernier avait mis fin à sa carrière politique en avril 2018 avant d'être repêché à la faveur de cette nomination. L'on note aussi la présence, dans cette catégorie, des envoyés spéciaux dont Remy Nkanku et Massamba Kinuani. Fortunat Bisele, quant à lui, a été nommé conseiller privé du président de la République et Christian Simba Luzolo est promu, pour sa part, médecin personnel du chef de l'Etat.

Au plan communicationnel, Félix Tshisekedi a préféré composer avec de nouvelles têtes afin d'impulser une nouvelle dynamique à ce service hautement stratégique. Ainsi donc, Lydie Omanga chapeautera cette direction avec pour adjoints, Charles Kilosho et Jean-Claude Wafwana. Quant à la direction de la presse présidentielle, elle a été confiée à Abraham Luakabwanga avec pour adjoints, Giscard Kusema et Paul Diakese. John Nyakeru, le frère biologique de l'épouse du président de la République, a été nommé chef du protocole d'Etat, en remplacement de Makonga Muana Ute à l'ombre duquel il a travaillé comme adjoint sous le règne de Joseph Kabila.

Au terme de l'ordonnance lue à la télévision nationale, le cabinet du président de la République a pour mission de l'assister dans l'exercice de ses prérogatives, notamment l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le chef de l'Etat. Il a pour charge aussi de lui proposer toute mesure jugée nécessaire ou opportune pour la bonne marche des affaires de l'Etat.

1) Directeurs de cabinet adjoints en charge des questions :

- Sociales et environnementales : Olivier Mundende Mugabe;

- Infrastructures , ressources minières , hydrocarbures , énergies et TIC : Getty Npanu Npanu;

- Economie et reconstruction : Guylain Nyembo.

2) Conseillers spéciaux en matières :

- Investissement : Jean - Claude Kabongo;

- Stratégiques : Vidiye Tshimanga;

- Lutte contre la pauvreté : Julien Badibanga Kabongo;

- Coopération et intégration régionale : Bestine Kazadi;

- Infrastructures : Alexandre Kayembe;

- Jeunesse et lutte contre la violence faite à la femme : Chantal Yolou Yelop;

- Numérisation : Dominique Mugisha;

- Couverture des maladies universelles : Roger Kaamba;

- Environnement et développement durable : Lankir Musibondo Eyu.

3) Conseillers principaux :

-Collège juridique et administratif : Mbatshia Ntumba Nicole;

-Collège diplomatique : Christian Bushiri Ongala;

-Collège politique : Daniel Munsangu;

-Collège des relations avec les institutions , services et organismes publics : Marcel Kalubi;

-Economie et finances : Marcelin Bilonga Mbale;

-Portefeuille : Jean - Marie Bamporiki Namegabe;

-Planification , agriculture, pêche et élevage : Ambroise Kazambu;

-Commerce international : Désiré Kala;

-Infrastructures : David Mukeba Kalengay;

- Mines et énergies : Michel Eboma Abulavi ;

- Hydrocarbures : Albert Adam Maputu;

- Postes et TIC : Freddy Lukaso Lolonga;

- Urbanisme et environnement : Kelly Lunda;

- Travail et prévoyance sociale : Emily Efinda Mole;

- Santé et bien-être : Benjamin Bola;

- Education et recherche scientifique : Jean Punzu;

- Culture, arts et questions religieuses : Deo Tshilumba Wa Kabeya

Service personnel ambassadeurs itinérants: Patrick Luabeya , Luc Gérard Nyafe, Danny Banza Maloba, Nicolas Kazadi Kadima;

-Haut représentant et envoyé spécial du chef de l'Etat : Yesu Kitenge;

-Coordonateur de sécurité interne : André-Didier Mafuta

- Représentants personnels : Joseph Buhozo , Yannick Luntadila , José Mbuyi Kazadi;

-Envoyés spéciaux : Remy Nkanku , Patrick Nkongo Mwemba , Massamba Kinuani , Abel Lody;

-Assistante financière : Rose Ikena Diaba;

-Intendant: Alain Taty Bilolo;

- Assistant logistique : Jean-Paul Mulamba;

- Assistants personnels : Paul Mundela , Michée Mulumba , Fany lunga , Lina Nuvaro;

-Secrétaire particulier : Sylvain Kabongo;

-Chargés de mission : Jacques Ilunga , Pacifique Birindwa , Clarisse Nkanku, Simon Syala Syala, Gabin Kalambay, Francis Kayembe et Taylor Lubanga;

- Chargée des relations publiques : Bibiche Kabengele;

- Conseiller privé du président de la République : Fortunat Bisele.

Communication présidentielle :

Lydie Omanga (directrice) , Charles Kilosho et Jean -Claude Wafwana ( adjoints).

Presse présidentielle :

Abraham Luakabwanga ( directeur), Giscard Kusema et Paul Diakese (adjoints)

Service médical présidentiel et médecin personnel du chef de l'Etat : Christian Simba Luzolo.