Congo-Brazzaville: Développement rural - Quatre localités pilotes pour relancer la production de poisson frais

Le district de Ntokou et le village Oyombé, dans le département de la Cuvette, vont bénéficier d'un projet de pêche moderne, tandis que les districts de Tchikapika (Cuvette) et Etoumbi (Cuvette ouest) sont retenus pour la pisciculture commerciale.

Le montant global des activités halieutiques est estimé à plus de huit cent quatorze millions de francs CFA et totalement financé par le Fonds international de développement agricole (Fida), à travers le Projet de développement de la pêche et de l'aquaculture continentale (PD-PAC). Initié par le gouvernement congolais et son partenaire onusien, le projet vise à réduire la pauvreté en milieu rural, augmentant la chaîne de valeur de production de poissons de bonne qualité.

Une première mission d'évaluation d'environ deux semaines vient d'être menée sur les principaux sites, afin d'identifier les bénéficiaires et leurs besoins. Lors de la présentation de ses conclusions, le 8 mars à Brazzaville, le consultant principal, Mohammed Baddyr, s'est montré rassurant sur la réussite de la phase pilote et le futur lien entre les petits pêcheurs et les gros distributeurs.

En ce qui concerne la construction de la chaîne de valeur de la pêche à Ntokou et Oyombé, environ trois mille pêcheurs sont ciblés ainsi que huit cents campements le long de la rivière Likouala-Mossaka. Les bénéficiaires recevront des pirogues et moteurs hors-bord, y compris des glaces et sels pour mieux conserver leurs produits. « Nous avons choisi ces sites parce qu'il existe une solide organisation des pêcheurs (hommes et femmes) et un centre communautaire de pêche. Pour le succès du projet, nous allons prioritairement travailler avec les champions, ceux qui exercent véritablement le métier», a souligné le consultant.

Les captures annuelles estimées à cinq cent dix tonnes

Les activités auront un impact positif en termes d'amélioration de la production et des revenus des petits pêcheurs. À en croire l'expert, les captures annuelles pourront atteindre cinq cent dix tonnes et les revenus des bénéficiaires augmenteront d'au moins 20%. Quant à la qualité, ils pourront produire 70 % de poisson fumé, 20% de poisson frais et 10% de salé-séché.

Le second volet du projet concerne la pisciculture commerciale censée booster la production de poisson dans le pays, avec la promotion de la monoculture semi intensive de tilapia et de clarias. La mission de terrain a dû identifier deux grands promoteurs, à savoir la ferme école d'Abo et Oyo Akondo à Tchikapika, dans la Cuvette, et « 1'Association bana mabele d'Etoumbi » des petits pisciculteurs, dans la Cuvette ouest.

L'unité de coordination a promis de mettre les moyens, y compris de faciliter l'accès aux aliments nécessaires à l'élevage des alevins. L'objectif à terme est de produire treize tonnes par an puis multiplier les revenus des producteurs, avec 7,4 millions de francs CFA.

Le Fida est déterminé à financer le projet puis son extension dans les autres départements du pays, a assuré son directeur pour les deux Congo, Abdelhaq Hanafi. Le même vœu est émis par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Michel Elenga, qui a assuré que la tutelle va jouer pleinement sa partition pour le développement du monde rural.