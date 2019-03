Cote d'Ivoire: JIF/Simone Gbagbo - "Vous me voyez dans le pagne conçu par le gouvernement... la réconciliation avance"

Simone Gbagbo a livré un message à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (Jif) le 8 mars 2019, à l'endroit de toutes les femmes du monde, notamment celles de Côte d'Ivoire.

« Vous me voyez à cette occasion dans le pagne tel que conçu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous voyez que dans notre pays, la réconciliation fait de petits pas mais elle avance et je rends gloire à Dieu pour cela », a-t-elle affirmé en l'entame de ses propos. Avant d'exprimer son satisfécit quant au thème choisi pour les festivités 2019 en Côte d'Ivoire.

Pour elle, le thème: "Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme" est plus que jamais d'actualité. Car il existe une disparité entre les hommes et les femmes dans l'utilisation des Tic.

« Je me réjouis donc du choix de ce thème et j'ai l'assurance que toutes les activités organisées autour de cette journée, les conférences et les débats, permettront certainement aux femmes de prendre davantage conscience du bénéfice personnel qu'elles peuvent tirer des Tic », espère-t-elle.

L'ex-Première dame de Côte d'Ivoire invite par conséquent ses sœurs ivoiriennes à vaincre « leur peur du numérique et leur complexe vis-à-vis des Tic ».