Cote d'Ivoire: Concours ingénieur d'entrée à l'Inp-Hb session 2019 - Les inscriptions démarrent le lundi 11 mars

Les inscriptions pour les concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) session 2019 se dérouleront, du lundi 11 au vendredi 29 mars, annonce la direction dans un communiqué.

Pour faire acte de candidature, il faut être âgé de 25 ans au plus à la date du 31 décembre 2019.

Il s'agit des concours d'entrée dans les cycles des ingénieurs de conception des écoles de l'Inp-Hb: Commerce et administration des entreprises (Cae); voie Économique et commerce option scientifique et mathématiques et physique/Biologie, chimie, physique et science de la terre ; Science et technologie de l'information et de la communication (Stic) ; Génie industriel et civil (Gic) et Agronomie; géo-ressources et génie des procédés (A2gp) option Biologie et option mathématiques.

Et celui d'entrée dans les cycles des ingénieurs des techniques agricoles de l'École supérieure d'agronomie (Esa): Ingénieur des techniques agricoles (Ita).

Les inscriptions sont reçues à l'Inp-Hb, à la scolarité à Yamoussoukro et à l'antenne d'Abidjan. Pour plus d'informations, il faut consulter le site: https://inphb.ci

A noter que les frais d'inscription s'élèvent à 20 000 Fcfa par concours et les frais de dossier à 3000 Fcfa (payable en seule fois quel que soit le nombre de concours présentés).