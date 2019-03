Algérie: CSC / Club Africain (0-1) - le CSC s'en sort à moindre mal face au Club Africain

- Le CS Constantine s'est incliné vendredi à domicile 1 but à 0 devant les tunisiens du Club Africain dans un match comptant pour la 5e journée (Groupe C) de la Ligue des Champions d'Afrique.

S'il y a bien des défaites plus facile à digérer que d'autres, celle subie par le CS Constantine vendredi soir dans son antre du chahid Hamlaoui, en est l'exemple même, car une défaite autre d'un but à zéro aurait permis au club de Beb Jedid de revenir à trois points au classement et surtout d'espérer chiper la deuxième place qualificative au vert et noir lors de l'ultime journée à la faveur d'un meilleur goal-average particulier ( en cas d'égalité aux points c'est le goal-average particulier et non le général qui prime, Ndlr) Bien qu'ils étaient amoindris par de nombreuses absences et notamment celle de Belkheir et de Salhi, les Constantinois auraient pu repartir avec un meilleur résultat tant ils ont raté de très nombreuses occasions durant cette rencontre.

Le CSC n'a pas démérité mais a plutôt failli dans le dernier geste, face à un Club Africain très appliqué qui a su faire le dos rond pour gérer les temps forts de son adversaire.

Les Vert et Noir ont même concédé un but juste avant la mi-temps par l'intermédiaire du burkinabé Compaoré suite à un cafouillage dans la surface (45') et une très mauvaise relance de Bencherifa.

Au retour des vestiaires, l'entrée en jeu, côté CSC de l'attaquant camerounais Bissene et de Beldjilali ne changeront absolument rien au sort du match puisque la formation constantinoise continuera à faire preuve de maladresse et notamment Bahamboula qui ratera un penalty obtenu par Belkacemi à l'heure de Jeu.

Les locaux auraient même pu se faire surprendre une deuxième fois dans cette rencontre si Abdi n'avait pas trop écrasé sa tête 71".

Malgré ce résultat, le CS Constantine reste premier au classement, le SC Ismaiily le TP Mazembe ayant fait match nul 1 but partout plus tôt dans la soirée.

Avant la 6e journée prévue le 16 mars prochain, le CS Constantine occupe la première place du classement avec dix points, suivi du TP Mazembe qui en compte Huit. le Club Africain est troisième avec sept points, tandis que le SC Ismaily ferme la marche avec deux points au compteur.