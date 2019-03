Ile Maurice: Stefan Gua - «Une compensation a-t-elle été payée au Morne Brabant IRS ?»

Les promoteurs du Morne Brabant Integrated Resort Scheme (IRS) ont poursuivi l'Etat pour une compensation de plusieurs milliards. Où en est ce litige ? Est-ce qu'une compensation a été payée par l'Etat aux promoteurs de cet IRS?

Autant de questions qui ont longuement retenu l'attention de Stefan Gua. C'était lors de la conférence de presse hebdomadaire de Rezistans ek Alternative le samedi 9 mars 2019 à Moka. L'intervenant a interpellé l'Etat, qui, «doit répondre au nom de l'intérêt public».

Stefan Gua a d'abord rappelé que le projet du Morne Brabant IRS existe «avant même que la montagne ne soit inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco». Ce projet touristique a refait surface avec la publication, récemment d'un avis dans la presse concernant le Building and Land Use Permit. Un avis qui détaille ainsi le projet: huit villas, un restaurant, un centre de bien-être, une salle de cinéma.

Stefan Gua a trouvé «bizarre» les propos de Steeve Magdelaine, président du conseil de district de Rivière-Noire rapportés dans l'édition de l'express du jeudi 7 mars. Ce responsable avait affirmé que le dossier n'avait pas encore été déposé au conseil de district de Rivière-Noire. Or, indique Stefan Gua, le conseil de district est mis au courant avant la publication de l'avis.

Le porte-parole de Rezistans ek Alternativ a rappelé que les promoteurs du Morne Brabant IRS avaient entré une action en cour contre l'Etat, arguant qu'à cause du statut de patrimoine mondial, ils n'avaient pas pu exploiter le potentiel économique de leurs terres. La compensation réclamée à l'Etat était alors de Rs 1,8 milliard.

Stefan Gua a indiqué que le cas a été porté devant le tribunal d'arbitrage, avec l'option d'aller en cour Suprême. «Kot finn arive sa case-la ? Des questions ont été posées au Parlement à ce sujet, mais sans réponse. Et puis, out of the blue il y a cette demande pour un Building and Land Use Permit». C'est pourquoi Rezistans ek Alternativ compte écrire aux autorités compétentes pour lui demander des comptes.

Pour le porte-parole, le travail de mémoire au Morne n'est pas encore terminé. «Des fouilles archéologiques n'ont pas pu se faire sur ces terres parce qu'on n'y a pas accès». Pour Rezistans ek Alternativ, le Le Morne Heritage Trust Fund a aussi une responsabilité dans cette affaire. «Toute demande concernant la zone doit avoir le feu vert du Trust Fund. Il doit sortir de son silence». Stefan Gua affirme que le management plan du Morne 2017-2021 n'est pas disponible sur le site du Morne Heritage Trust Fund. «Comment le public peut savoir s'il y a eu des changements au plan de gestion ?»

Stefan Gua a conclu en posant la question «fondamentale» : pourquoi l'Etat n'a pas utilisé les dispositions du compulsory acquisition pour terres autour de la montagne du Morne, au nom de la sauvegarde du patrimoine mondial ?