Ile Maurice: Future Textiles Ltd - Dénouement heureux pour les 250 employés

Après plusieurs semaines de tractations, les employés de l'usine Future Textiles Ltd ont finalement été payés.

Ils ont eu la bonne nouvelle après leur journée de travail à 17h30 hier, vendredi 8 mars. Les 250 employés concernés sont restés sur place pour toucher leur argent. Le paiement a débuté vers 20h30 et a pris fin vers 22 heures. Pour rappel, les employés de l'usine n'avaient pas eu de salaire pour le mois de décembre et certains n'ont rien touché au mois de janvier non plus.

Cependant, l'attente devient de plus en plus pesante pour ceux de Tex Washing Ltd. Une trentaine d'employés de cette filiale de de Future Textiles, a attendu en vain hier, devant leur usine à Baie-du-Tombeau. Contrairement à ce que leur avait promis la direction, ils n'ont toujours pas perçu leurs salaires de ces derniers mois. La direction leur a demandé de revenir lundi prochain.

Ces employés, qui regroupent des Mauriciens, Bangladais et Malgaches, disent craindre de subir le même sort que ceux de l'usine Palmar Ltée. Ces derniers se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain.

Sollicité, un membre de la direction a tenu à rassurer que les employés recevront bel et bien leur dû d'ici le début de la semaine prochaine. Il explique que les formalités prennent du temps car l'usine Future Textiles est sous administration judiciaire depuis mercredi. Mais les fonds pour payer les salaires de décembre et de janvier ont été trouvés. Notre interlocuteur assure que les salariés auront droit à leur indemnité de licenciement conforme à la loi.