Congo-Brazzaville: 8 mars à Impfondo - Une parade féminine sur fond d'un appel à la révolution agricole

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée au chef-lieu du département de la Likouala, a été marquée par un grand défilé de toutes les couches de la gent féminine, en présence de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de l'événement.

Le boulevard du 5-février, choisi pour célébrer le 8 mars 2019, a drainé du monde venu non seulement des districts que compte le département de la Likouala, mais également de Brazzaville dont les différentes délégations étaient composées, entre autres, des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités au Congo et de plusieurs invités de marque.

Pendant près de trois heures, sous un soleil accablant, les spectateurs ont vu passer les représentantes des ministères, des partis politiques, des associations, des confessions religieuses, sans oublier celles des sept districts de la Likouala (Impfondo, Epéna, Bouanéla, Dongou, Enyellé, Bétou, Liranga).

Au Congo, l'implication de la femme dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire est le thème qui a été retenu pour la célébration cette année de la Journée internationale de la femme. Raison pour laquelle, peu avant le défilé, Antoinette Sassou N'Guesso a saisi l'occasion pour lancer un appel à la révolution agricole afin que l'agriculture devienne « le fer de lance de l'économie congolaise ».

S'adressant aux femmes de la Likouala, ce département étant surnommé le paradis vert, l'épouse du chef de l'Etat s'est dit satisfaite de lancer cet appel en ce lieu, car les femmes possèdent « toutes les qualités pour faire en sorte que ce département soit l'un des chefs de file de la révolution agricole » qu'elle a appelée de tous ses vœux. Cette révolution exigera « des efforts conjugués des hommes et des femmes », a-t-elle dit, estimant que la souveraineté alimentaire au plan national passe par l'implication de la Congolaise.

Pour réussir dans cette aventure, la Première dame conseille de partir à la conquête des terres, créer des exploitations performantes et transformer les produits issus de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. Elle a, par ailleurs, encouragé les animatrices de l'économie à s'organiser en groupement coopératif et associatif. L'accent, a-t-elle dit, devrait être mis sur la formation de la femme ainsi que celle de la jeune fille.

Renforcer les capacités des actrices du développement

Au-delà du caractère festif attribué à la Journée internationale de la femme, la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Ines Nefer Bertille Ingani, pense que cet événement consiste plutôt à mener des réflexions pour faire le bilan des revendications, et surtout renforcer des stratégies afin d'atteindre des objectifs à court et moyen termes.

Pour la ministre, le travail des femmes de la Likouala, très actives dans l'agriculture, la pêche et la transformation des aliments, mérite une attention particulière de la part des pouvoirs publics et des partenaires au développement.

En effet, le thème choisi cette année, a-t-elle expliqué, proposait de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les systèmes de protection sociale, l'accès au service public et la construction d'infrastructures durables.

L'innovation et la technologie offrent certes des possibilités sans précédent, mais les tendances, a-t-elle fait observer, font apparaître une fracture numérique croissante entre les sexes, puisque les femmes sont sous-représentées dans plusieurs domaines (science, technologie, ingénierie, mathématiques, etc.)

« Il est important de faire le lien entre la technologie intelligente et le rôle que jouent les femmes rurales dans la production, la transformation et la commercialisation des aliments de base. Il s'agit, aujourd'hui, de renforcer les capacités des actrices du développement afin de faciliter leur travail de transformation des produits, à travers une agriculture mécanisée et l'acquisition du matériel motorisé », a indiqué la ministre.

Elle a, en outre, félicité et encouragé les femmes de la Likouala qui, en dépit des difficultés liées à l'écoulement de leur production, s'activent quotidiennement dans les travaux agricoles ainsi que dans la transformation en vue de couvrir les besoins alimentaires de la population.

Par la même occasion, Ines Nefer Bertille Ingani a réitéré la reconnaissance des femmes congolaises au président de la République pour l'inscription de la parité comme principe constitutionnel, notamment l'article 17 de la Constitution du 25 octobre 2015, et pour la création du Conseil consultatif de la femme dont le processus de mise en place connaît, d'après elle, un succès progressif avec comme particularité la nomination d'une femme autochtone au secrétariat exécutif permanent.

Divers dons à la population...

À travers le thème international de cette année, les femmes sont résolument invitées à s'impliquer activement dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. C'est dans cette optique que l'épouse du chef de l'Etat a pensé offrir des équipements destinés à aider des associations et des groupements de femmes travaillant dans le secteur agricole. Au total, quinze associations ont reçu chacune une moto tricycle Kavaki, une moto pompe, un moulin pour foufou, une pétrisseuse de manioc, des brouettes, des fûts et du matériel aratoire.

Selon la directrice de cabinet de l'épouse du chef de l'Etat, Blandine Malila, les kits agricoles ne pourront certes pas combler toutes les attentes, mais ils contribueront à l'amélioration du rendement des femmes.

A l'hôpital de base d'Impfondo, actuellement confronté à d'énormes difficultés, la Fondation Congo Assistance, représentée par une délégation conduite par la chargée des affaires sociales, Cantey Cissé Bodzongo, a offert un lot de matériel médical et des médicaments de première nécessité.

Le 8 mars, souilignons-le, a, entre autres, objectif de reconnaître les victoires et les avancées réalisées en matière de révendications des droits de la femme. C'est le sens à donner à la décoration d'un échantillon de personnalités féminines par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. En effet, treize personnes ont reçu, dans l'ordre du mérite congolais, des grades de commandeur, d'officier, de chevalier de dévouement et d'honneur.

La compétition de ndzango, une course des piroguières et un marathon ont constitué des points d'attraction des activités organisées à Impfondo. Pour ponctuer les festivités, l'épouse du chef de l'Etat a offert un banquet en l'honneur des femmes.