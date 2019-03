Congo-Brazzaville: 8 mars à Impfondo - Les femmes ont réagi...

Comme chaque année depuis 1977, le monde a célébré le 8 mars, un jour dédié aux avancées des droits des femmes. Mais l'expression utilisée de « journée de la femme » et les initiatives commerciales qui accompagnent souvent cette date la réduisent parfois au cliché d'une féminité figée. Au micro des Dépêches de Brazzaville, les femmes ont donné tour à tour la signification de cette journée.

Arlette Raymond Bakou

La journée du 8 mars nous permet de faire le bilan des actions et des combats menés ainsi que des victoires remportées, et de voir ce qui reste à faire dans l'avenir pour les jeunes filles, afin qu'elles comprennent le sens de leurs droits. Nous n'accordons pas tellement d'importance aux pagnes, mais il représente un symbole. En dehors du pagne, nous examinons le message à transmettre même à travers le pagne.

Annie Bidounga

La Journée internationale de la femme est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et, surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants de la société ne peut être trouvée sans la pleine participation, et la pleine autonomisation de la femme.

Ruthie Mokoki

La fête du 8 mars vient d'être célébrée cette année, à Impfondo, au plan national, sur le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Cette journée fournit l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, de rappeler qu'il y a encore des pays où les femmes n'ont pas toujours les mêmes droits que les hommes, de célébrer des actes de courage et de détermination accomplis par des femmes qui ont eu un rôle extraordinaire dans l'histoire de leurs pays et de leurs communautés. Avec l'association bana Ngouli, nous essayons d'aider les femmes autochtones à se prendre en charge, car elles travaillent souvent pour les autres qui les exploitent.

Yvonne-Adélaïde Mougani

Cette journée symbolise la lutte menée par les femmes pour pouvoir conquérir un certain nombre de droits par rapport aux hommes. C'est une journée où l'on célèbre des victoires. Elle nous rappelle que la lutte continue et qu'il faut aller de l'avant. Les femmes doivent s'organiser pour participer à la réalisation des objectifs inscrits. Toutes les femmes qui ont défilé viennent de marquer leur engagement dans le domaine de la sécurité alimentaire.