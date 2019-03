Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Mazembe a tenu Ismaïly en échec à Alexandrie

Un but partout, c'est le score de la partie entre les deux équipes. Un résultat qui ne garantit pas la qualification du représentant congolais en quarts de finale de la compétition car il doit attendre le match de la dernière journée contre le leader du groupe, CS Constantinois d'Algérie, pour être fixé sur son sort.

Le Tout-Puissant Mazembe a accroché, le 8 mars, sur la difficile aire de jeu du stade Borg El Arab d'Alexandrie, la formation locale d'Ismaily Sporting Club. Un but partout, c'est le score de cette rencontre comptant pour la cinquième journée du groupe C -huitième de finale- de la Ligue africaine des champions. Pour cette rencontre, l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe avait choisi un dispositif assez offensif dans l'optique de ramener la victoire avec 4-2-1-3.

Le onze de départ s'est donc composé du gardien de but malien Ibrahim Mounkoro, et en défense, Godet Masengo, Kevin Mundeko, le Zambien Kabaso Chongo et Arsène Zola sur le côté droit. L'Ivoirien Christian Koffi Kouamé est resté dans son rôle de récupérateur, avec à ses côtés Mika Miche. Trésor Mputu a animé le jeu dans l'axe, et sur le flanc gauche, le Zambien Rainford Kalaba. Jackson Muleka a été dans l'axe et Meschak Elia sur le côté droit. Le gardien de but ivoirien Sylvain Gbohouo a débuté sur le banc des remplaçants, en compagnie de l'Ougandais Joseph Benson Ochaya, du Zambien Nathan Sinkala, Glody Likonza, Chico Ushindi, Ben Malango et du Malien Abdoulaye Sissoko.

Remuant dans les couloirs, Meschak a ouvert la marque à la 40e mn sur une frappe croisée après une passe décisive de Jackson Muleka. Mais en début de la seconde période, les joueurs de Lubumbashi ont baissé d'intensité. Le milieu offensif égyptien, Abdelrahman Mohamed, a égalisé à la 55e mn pour Ismaïly d'Égypte sur une frappe enroulée aux abords de la surface de réparation de Mazembe. Les joueurs de Pamphile Miyaho ont repris la domination dans les dernières minutes. Entré en jeu, Glody Likonza a failli de peu inscrire le second but de Mazembe, mais sa frappe s'est écrasée sur la barre transversale du portier égyptien. Mazembe ramène donc un point de ce déplacement à Alexandrie et conforte sa deuxième place au classement avec huit points.

Dans l'autre match du groupe, le CS Constantine d'Algérie a courbé l'échine à domicile face au Club Africain de Tunis par zéro but à un. Avec sept points, le club tunisien reste en vie dans ce groupe, en vue de la qualification en quarts de finale, à une journée de la fin. En dernière journée, Mazembe accueillera, le 16 mars dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, le CS Constantinois (leader du groupe avec dix points).

Les Corbeaux sont astreints à la victoire pour valider leur qualification. En cas de match nul, ils doivent espérer un résultat d'égalité entre Club Africain et Ismaïly d'Égypte (lanterne rouge du groupe avec deux points). Dans ce groupe, les trois premiers disposent tous des chances de qualification. Les deux premiers à l'issue de la dernière journée obtiendront leur qualification.