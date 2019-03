Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Les femmes de Bolloré viennent en aide aux démunis

Une intense activité d'assistance aux personnes vunérables a été menée, à Pointe-Noire, par les employées de la société de transport et logistique, lors de la Journée internationale des droits des femmes.

Les femmes de Bolloré ont été présentes à Tchiamba Nzassi où le département de Pointe-Noire a organisé les festivités du 8 mars, ponctuées par la causerie-débat sur le thème « L'implication de la femme congolaise dans la lutte contre l'autosuffisance alimentaire ».

Conduites par le comité d'organisation avec à sa tête Célestine Bagniakana, Nicole Matoko, Sylvie Bissombolo, Célestine Loemba, Honorine Bakala, Doris Bakekolo, Corine Gandou, les femmes de Bolloré se sont rendues au siège de l'association des personnes vivant avec handicap, au quartier Foucks, au Samu Social à Mpita et à l'orphelinat Cœur Céleste situé à Tchimbamba.

Dans toutes ses structures, les employées de Bolloré ont remis des vivres et plusieurs objets d'utilisation courante. Cette descente leur a permis aussi de s'imprégner des réalités vécues par les personnes visitées. À l'Association des personnes vivant avec handicap, par exemple, elles ont loué le dynamisme de cette couche de la population qui crée des activités génératrices de revenus afin de s'autonomiser.

La deuxième structure visitée a été le Samu social Pointe-Noire, qui a pour but de venir en aide à une population particulièrement vulnérable, notamment les enfants et jeunes en situation de rue, en luttant contre leur exclusion sociale et en leur apportant un suivi médical et psychosocial. Après la visite guidée des lieux, les femmes de Bolloré ont échangé avec les responsables qui abattent un travail considérable visant la réinsertion sociale de ces jeunes.

L'élan du cœur de ces femmes a pris fin à l'orphelinat Coeur Céleste, à Tchimbamba. Après également une visite guidée des lieux (bureau, salles de classe, ateliers de coiffure, bibliothèque, etc.), elles ont remis des dons divers aux pensionnaires de l'orphelinat qui, en guise de remerciement, ont offert une petite animation en percussion à leurs hôtes. "À travers ces différentes activités, les femmes de Bolloré ont montré leur élan du cœur et leur charité à l'endroit des démunis visités. Ainsi, nous avons voulu concrétiser un certain nombre de projets que nous avons conçus. Pour nous, femmes de Bolloré, ce n'est que par des actes que nous allons nous affirmer et faire démentir à une certaine opinion qui veut toujours reléguer la femme au second plan," a dit Célestine Bagniakana.

Le repas convial servi aux quarante-huit pensionnaires de l'orphelinat et aux femmes de Bolloré a mis fin à l'activité.