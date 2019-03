Algérie: MDN - Reddition d'un terroriste à Tamanrasset

Alger — Un terroriste s'est rendu samedi aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, aujourd'hui 09 mars 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire. Il s'agit, en l'occurrence, du dénommé 'Akebaoui Ammar', dit 'Hama Oueld H'mimed', qui avait rallié les groupes terroristes en 2012", a précisé le MDN.

Selon la même source, ledit terroriste était "en possession d'un fusil semi-automatique de type Seminov et d'une quantité de munitions".

Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été également découverte à El Bayadh (2eRM) par un détachement de l'ANP.

"Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a découvert, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée au sahara de Lebenoud, wilaya d'El Bayadh (2e RM), une cache d'armes et de munitions", a ajouté le MDN qui a précisé que cette cache contenait : un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02) fusils à répétition, deux (02) roquettes Antichars, ainsi qu'une quantité de munitions.

"Ces opérations viennent renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'ANP, et dénotent de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers l'ensemble du pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité", a affirmé le MDN.