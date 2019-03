Algérie: L'UGFP - Lutte permanente pour l'indépendance et une vie décente

Alger — La présidente de l'Union générale de la femme palestinienne (UGFP), section Algérie, Nesrine Mokdad a affirmé que la femme palestinienne "a souffert, de longues années durant, des affres de l'occupant israélien, mais continue à lutter pour ses droits et une vie décente et digne, à l'instar des femmes du monde, en scandant "non à l'occupation, oui à la liberté".

Prononçant une allocution lors d'une conférence organisée samedi par l'UGFP au siège de l'ambassade de Palestine à Alger, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Mme Mokdad a mis en avant l'attachement de la femme palestinienne à vivre dans un Etat libre et indépendant et à jouir ainsi que sa famille de la sécurité, dans une société paisible.

La femme palestinienne aspire à vivre dans un Etat indépendant où sont réunies les conditions nécessaires à même de garantir aux Palestiniens un enseignement de qualité, une meilleure prise en charge sanitaire et une protection sociale, a-t-elle soutenu.

Le slogan de la femme palestinienne demeure aujourd'hui "Non à l'occupation, Oui à la liberté", a expliqué la présidente de l'UGFP, ajoutant que "le rôle de la femme palestinienne ne se limite pas à la revendication de ses droits" mais consiste également "à se mobiliser pour la lutte pour la liberté".

Pour sa part, le conseiller de l'ambassadeur palestinien à Alger, Bachir Abou Hatab a indiqué que la femme palestinienne a supporté de lourdes charges et a participé à la lutte avec tous les moyens dont elle dispose et à tous les niveaux, tout en étant la première victime de l'occupation israélienne et "l'héroïne qui soutient tout homme palestinien défendant sa patrie".

A cette occasion, le même responsable a salué la femme algérienne qui a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la glorieuse Révolution nationale, lors de laquelle elle a mené une lutte acharnée contre l'occupant, tout en continuant aujourd'hui à participer dans la vie politique, économique et sociale.

En marge de la conférence, une exposition des produits algériens et palestiniens a été inaugurée au siège de l'ambassade de Palestine comprenant des tenues traditionnelles, de la broderie, des gâteaux, des bijoux et autres.