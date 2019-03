Ile Maurice: Sky to Be - Ce «zanfan lakour» qui fait la fierté de son quartier

Deux jours et des heures passés en compagnie de Sky to Be... Ce, pour le tournage de «Dodo Baba» avec l'équipe vidéo de lexpress.mu...

Nous sommes le 16 décembre, à Port-Chambly, Baie-du-Tombeau. Premier jour de tournage pour ce clip qui, à ce jour, a cumulé plus de 2 millions de vues sur YouTube. En moins de trois mois.

9 heures, 10 heures, 11 heures... Les équipements sont installés, l'équipe mobilisée - nous étions six - est prête. Mais pas de trace de l'artiste.

Au fil des appels sans réponse et de «nou pé vini la», notre patience s'amenuise en même temps que notre bonne humeur. Vers 12 h 30, Sky to Be arrive enfin. L'ambiance est tendue, mais à coups d'excuses, il décante la situation. Il tente de se rattraper. Il nous prouve surtout qu'il ne prend pas cette opportunité - le clip ayant été réalisé gratuitement - et notre travail pour acquis. Attentif à la réalisation, il s'exécute rapidement. Il n'a pas peur de la caméra, d'être vu, quitte à surjouer quelque peu...

Sur la plage de Mont-Choisy, où se poursuit l'après-midi, pas de faux pas. Cette fois, il est à l'heure. Et le public, qui a eu vent du tournage, l'attend impatiemment... Ceux qui devaient rentrer chez eux restent plus longtemps. Certains pour figurer dans la vidéo, comme ces petits jeunes avec leurs ravannes.

Des airs de «Dodo Baba» retentissent déjà. On fredonne et on chante. On a hâte de le voir, de lui arracher un selfie, de lui parler. C'est une star, accessible qui plus est. Entre deux prises, il se fait toujours aborder.

Le lendemain après-midi, nous sommes beaucoup plus tranquilles à Baie-du-Tombeau. On retrouve un artiste professionnel, un brin perfectionniste même ! Le tournage va vite.

Rendez-vous est pris pour la suite en soirée: direction Roche-Bois. Cette nuit-là, nous avons été témoins de l'admiration, voire de l'amour, que les fans portent à Sky to Be. Tout son quartier a afflué avec engouement sur le lieu du tournage.

Enfants, jeunes, vieux, indistinctement de leur âge, ils étaient plus d'une centaine à assurer une ambiance aussi chaleureuse que le feu de bois allumé ce soir-là.

Après tout, le «zanfan lakour» tournait chez lui et faisait la fierté de ces quartiers souvent étiquetés...

Ce que l'on retient de ces deux jours de tournage: en dépit des couacs, son dévouement à son art ne nous a certainement pas échappé.