Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1/28e journée)

Le Paris FC rate le coche face à Niort (0-0). Pressenti sur le banc, Dylan Saint-Louis était finalement titulaire : deux tentatives à la 26e puis surtout à la 51e minute, avant d'être remplacé à la 71e. Mais toujours pas de but depuis le mois d'août pour l'ancien Stéphanois.

Belle opération de Troyes qui s'impose face à la Berrichonne de Châteauroux (1-0). Morgan Poaty était aligné au poste de latéral sur la gauche de la défense à cinq de l'Estac. Des bons centres aux 5e, 11e et 45e.

Cantonné au vanc de touche pour le deuxième match consécutif, Durel Avounou est entré à la 75e lors du match nul concédé par Orléans face au Gazélec (2-2). Le score était acquis.

Grenoble fait match nul 1-1 à Clermont. Yves Pambou, titulaire, a joué 83 minutes.

Match nul 1-1 entre Béziers et Le Havre (1-1) sous les yeux de Junior Etou et Fernand Mayembo, restés sur le banc. Un résultat qui n'arrange personnne puisque Le Havre stagne à 6 longueurs de la 5e place et Béziers est désormais relégué à 6 points de Nancy.

Car les Lorrains l'ont emporté avec panache face à Lorient (3-2). Sans Christopher Maboulou, au placard depuis plusieurs semaines.

Remplaçant, Eden Massouema est entré à la 80e lors du carton de Valenciennes à Brest (5-2). Le score était alors de 4-1.

Au classement, le Paris FC est 4e avec 47 points, sous la menace de Lens qui affronte Auxerre ce samedi. Troyes est 6e avec 45 points, avec 4 longueurs d'avance sur Orléans, 7e, et 6 sur Grenaoble et Le Havre, 9e et 10e.

Valenciennes est 12e avec 34 points, suivi de Nancy, 17e avec 29 points, et donc Béziers, 19e avec 23 points.