Madagascar: Athlétisme / Urban Trail 5 - Plus de quatre mille participants attendusDina Razafimahatratra

Les organisateurs du Rotary Antananarivo Mahamasina espèrent de l'engouement durant l'UrbanTrail 5.

C'est officiel. La cinquième édition de l'UrbanTrail va se courir à Antananarivo le dimanche 14 avril. Cet événement qui se présente comme la plus grande course populaire de l'océan indien après la diagonale des fous de la Réunion aura le slogan « courir contre la poliomyélite ».

Les organisateurs au niveau du Rotary Antananarivo Mahamasina espèrent la participation de plus de quatre mille coureurs.

« Dans le monde, il y a un million deux cent mille membres du Rotary International et a travers l'UrbanTrail, on effectuera une levée de fonds qui appuie les efforts du Rotary International pour éradiquer la poliomyélite dans le monde. Il faut savoir que le Rotary International est le premier contributeur pour la lutte contre la poliomyélite et que les dix clubs rotariens d'Antananarivo se mobilisent avec nous dans cet événement » , rappelle Jean Luc Rajaona, président du Rotary Antananarivo Mahamasina.

L'événement est placé sous les parrainages du ministère de la Santé et celui de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il aura l'appui de la fédération malgache d'athlétisme qui mobilisera pas moins de vingt techniciens.

La course est ouvert aux licenciés et aux non licenciés pour un premier parcours de six kilomètres et un second de douze kilomètres. L'inscription sera de 5 000 ariary mais la participation des élèves des collèges d'enseignement général et celle des lycées sera prise en charge par les sponsors, sociétés et autres sympathisants.

Outre les clubs rotariens d'Antananarivo, la STAR sera présente pour le volet rafraîchissement et la Maison du sport sera aussi là pour une action environnementale.

Le départ sera donné le 14 avril à 8h au parking de Jumbo Score Ankorondrano pour une arrivée au stade municipal de Mahamasina.

Les inscriptions et le retrait des dossards peuvent encore se faire le jour de la course entre 7h à 7h30.