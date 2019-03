Afrique: La FIFA organise la première Convention mondiale sur le football féminin

La FIFA est heureuse de profiter d'une grande occasion comme la Journée internationale de la femme pour annoncer la tenue d'une Convention mondiale sur le football féminin. L'événement aura lieu en juin à Paris, en marge de la huitième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Les 6 et 7 juin, la Convention sur le football féminin de la FIFA réunira pour la première fois des personnalités importantes du monde du sport et de la politique pour parler du développement et de l'émancipation des femmes dans le football.

L'an dernier, la FIFA a lancé la première stratégie pour le football féminin dans le cadre de la feuille de route FIFA 2.0, qui vise à développer le football, protéger son intégrité et mettre le jeu à la portée de tous.

La stratégie pour le football féminin de la FIFA souhaite utiliser le pouvoir du football et de ses compétitions pour mettre en valeur l'impact social positif de la discipline sur les jeunes filles et les femmes à travers le monde. Ces principes sont à l'origine de la convention. À Paris, les débats s'articuleront autour des cinq piliers stratégiques de la stratégie pour le football féminin :

Développement et croissance

Mise en valeur

Communication et commercialisation

Administration et direction

Éducation et responsabilisation

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, s'est exprimée sur cette Convention mondiale sur le football féminin : "Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer la Journée internationale de la femme et réaffirmer notre engagement dans le cadre de la campagne #BalanceforBetter. Dans ce contexte, j'ai le plaisir de vous annoncer la création d'un nouveau forum consacré au football féminin : la Convention mondiale sur le football féminin. Cet événement a vocation à rassembler les leaders du sport et de la politique pour encourager la diversité et l'égalité, sur le terrain comme en dehors".

"La convention doit incarner l'esprit du slogan du tournoi, Dare to Shine ("Le moment de briller")" a-t-elle ajouté. "Cette manifestation a été conçue pour encourager et responsabiliser la prochaine génération de jeunes filles et de femmes. Nous croyons en un avenir prometteur, à condition d'utiliser les bienfaits du football, de travailler en collaboration avec tous les acteurs et de participer à l'émancipation des jeunes filles et des femmes partout dans le monde".