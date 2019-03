Congo-Kinshasa: Le chef de l'OMS réitère son engagement en faveur de la réponse à Ebola malgré une autre attaque

En novembre 2018, le responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, fait vérifier sa température lors d'une visite à Beni, dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a visité samedi un centre de traitement Ebola à Butembo, en République démocratique du Congo (RDC), qui a été attaqué par des groupes armés la semaine dernière et au début de la journée. Il s'est entretenu avec le personnel du centre et les a remerciés pour leur dévouement.

Cette visite a eu lieu au terme d'une mission de trois jours dans le pays, en compagnie de hauts responsables américains et d'autres dirigeants de l'OMS. Ils ont rencontré le président, des représentants du gouvernement, des organisations partenaires et des intervenants locaux participant à l'intervention en cas d'éclosion. Il s'est entretenu samedi matin à Butembo avec un groupe de partenaires, de responsables et d'employés.

«Cela me brise le cœur de penser aux travailleurs de la santé blessés et aux policiers qui sont morts dans l'attentat d'aujourd'hui, alors que nous continuons à pleurer ceux qui sont morts dans des attentats précédents, tout en défendant le droit à la santé,» a déclaré le Dr Tedros.

«Mais nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à servir les gens d'ici, qui sont parmi les plus vulnérables du monde», a-t-il ajouté.

«Ce ne sont pas des attaques de la communauté, ce sont des attaques contre la communauté. Il y a des éléments qui exploitent le désespoir de la situation à leurs propres fins. Les habitants de Katwa et de Butembo, comme ceux des autres communautés touchées par Ebola, veulent et méritent un endroit pour recevoir des soins et une chance de survie. Ils ne méritent pas de souffrir chez eux en infectant leurs proches, ils ne méritent pas de souffrir dans des centres de santé aux ressources insuffisantes tout en infectant les agents de santé », a encore déclaré le docteur Tedros.

A l'issue de sa visite, le Directeur général de l'OMS a indiqué que son organisation demandé et reçu un soutien supplémentaire de l'ONU et des forces de police locales pour protéger les centres de traitement.

«Pour conquérir Ebola, nous devons trouver un équilibre délicat entre l'accessibilité des soins, la neutralité de l'intervention et la protection des patients et du personnel contre les attaques des groupes armés».

«Tels sont les dilemmes auxquels nous sommes confrontés dans les zones de conflit à travers le monde. Nous sommes déterminés à mettre fin à l'épidémie et à améliorer la santé de la population de la RDC», a conclu le Directeur général de l'OMS.

