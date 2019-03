Seychelles: 4 athlètes seychellois participeront aux Jeux olympiques spéciaux à Abu Dhabi ce mois-ci

Quatre athlètes des Seychelles participeront aux Jeux Olympiques spéciaux 2019 à Abou Dhabi du 14 au 21 mars.

Les quatre athlètes ont quitté le pays vendredi. Ce sont: Suzy Sarakiya et Roland Jeannevol pour l'athlétisme et Janet Marie et Daniel Accouche pour la natation sous la direction du chef de la délégation, Brian Camille.

Helene Ernesta, directrice nationale des Olympiques spéciale aux Seychelles, a déclaré vendredi à la SNA que les athlètes suivaient un entraînement intensif depuis le mois d'août de l'année dernière.

«Les athlètes se sont entraînés en athlétisme et en natation. Je pense qu'ils sont maintenant prêts et même s'ils ne gagnent pas l'or, ils peuvent tout de même gagner l'argent ou le bronze. Ils obtiennent généralement de bons résultats dans de telles compétitions et je m'attends à ce qu'ils donnent à nouveau de bonnes performances », a déclaré Mme. Ernesta.

Les athlètes seychellois ne sont pas nouveaux dans les compétitions internationales d'Olympique spéciales et la plupart d'entre eux ont déjà remportés des médailles d'or.

Aux derniers Jeux olympiques spéciaux mondiaux à Los Angeles aux États-Unis en 2015, M. Accouche a remporté quatre médailles d'or en athlétisme. Ms. Sarakiya a remporté l'or au 100 m féminin en 2011 à Athènes, en Grèce, tandis que M. Jeannevol faisait partie de l'équipe masculine de volleyball des Seychelles, qui a remporté l'or au Minnesota, aux États-Unis, en 1991. Ms. Marie a également participé en 2015 en athlétisme.

Les Jeux olympiques spéciaux mondiaux sont une compétition sportive internationale pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle. Les Jeux, qui ont débuté à Chicago en 1968, ont pour objectif de présenter les compétences et les réalisations des personnes handicapées mentales sur la scène mondiale.

Le concept des Jeux olympiques spéciaux a été introduit aux Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, en 1986, et le pays a fait sa première apparition aux Jeux de 1987 à South Bend, dans l'Indiana. L'équipe des Seychelles avait remporté cinq médailles d'or, deux d'argent et trois médailles de bronze.

Le meilleur résultat des Seychelles aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux a été enregistré à Dublin, en Irlande, en 2003, lorsque la nation insulaire a remporté un total de 28 médailles, dont 12 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 9 médailles de bronze.

Plus de 7 000 athlètes de 170 pays participeront à 24 sports d'été lors des Jeux mondiaux de 2019 qui débuteront par la cérémonie d'ouverture dans l'emblématique stade Zayed Sports City, au cœur d'Abu Dhabi, le plus grand complexe sportif du golfe Persique.

Ce seront les premiers Jeux olympiques spéciaux mondiaux dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.