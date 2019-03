Togo: Le MJCT a mis au propre le CMS Adidogomé

Le cadre de vie et de soin des populations doit toujours être gardé au propre. Il y va de la santé de ceux qui fréquentent ces lieux.

C'est bien ce qu'a compris le MJCT (Mouvement Jeunesse Consciente du Togo), qui, le Samedi 09 Mars 2019, a mis au propre l'enceinte du CMS (Centre Médico Social) d'Adidogomé.

Munis de balais, houes, coupe-coupes, et autres, premiers responsables et membres de ce Mouvement qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de civisme et de citoyenneté, ont débarrassé les lieux de toute ordure pour en faire un lieu sain.

Evoquant cette initiative, le président du MJCT, Victoire Ametsyo l'a situé dans le cadre des activités marquant l'an 1 de la mise sur pied de leur mouvement et du volet social de leurs activités comme lancé le 13 Février dernier.

"Nous voulons par ce geste dire à la jeunesse togolaise que la salubrité publique, peu importe ton rang social, tu dois le faire pour mettre au propre les environnements et administrations de notre Etat. Aussi, nous voulons sensibiliser population sur l'importance de la salubrité publique", a-t-il confié.

Politique et social faisant un au MJCT, ce mouvement foncièrement contre tout acte de violence et qui entrave le développement du Togo, qui entend s'affirmer encore plus sur l'échiquier politique national dans le futur, reste, aux dires de son premier responsable, pleinement disposé à saisir toute opportunité qui se présentera à lui pour "apporter d'aide et assistance aux démunis, aux malades...".

C'est en tout cas un geste activement salué par le personnel et les usagers du CMS Adidogomé, qui n'ont pas caché leur adhésion.

Ainsi, pour Pélagie Adjoumara, sage femme d'Etat dans ce centre de soins, "ce fut un plaisir de voir que nous sommes pris en compte dans les actions d'un tel mouvement.

Etant donné qu'un cadre de vie et de soins des populations doit être de tout temps propre, c'est un geste louable de la part du MJCT. Nous serons très ravis de toujours compter sur cette association pour des actions futures".

Bonne fête de Jubilé de coton, donc au MJCT.