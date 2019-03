Angola: Le pays et le Portugal réaffirment leur engagement à renforcer la coopération

Luanda — L'Angola et le Portugal ont réaffirmé samedi l'attachement des deux pays au renforcement continu de la coopération bilatérale fondée sur le respect des principes et valeurs de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et d'intégrité territoriale.

Cette position est exprimée dans le communiqué de presse diffusé samedi à la fin de la visite d'État en Angola du Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, dont l'objectif était le renforcement de la coopération bilatérale et du partenariat stratégique.

Les parties ont réitéré leur engagement à organiser la première réunion de la Commission ministérielle permanente, qui se tiendra à Luanda au premier semestre de 2019. Selon le communiqué, il est prévu d'organiser une nouvelle série de consultations politiques au niveau des hauts fonctionnaires au deuxième semestre de cette année, à Lisbonne (Portugal), afin de suivre la mise en œuvre des accords déjà signés.

À cet égard, les deux pays ont pris note avec satisfaction des progrès déjà accomplis, notamment de l'achèvement du processus de ratification de la Convention sur l'élimination de la double imposition des impôts sur le revenu afin de prévenir la fraude et l'évasion fiscale.

Les parties se sont félicitées de la tenue, à Luanda, à la veille de cette visite d'État, de la deuxième réunion de l'observatoire de l'investissement et de la quatrième réunion des points focaux du protocole bilatéral sur la facilitation du visa.

Au cours de la visite, qui s'est déroulée du 5 au 9 avril, le Président Marcelo Rebelo de Sousa a rencontré son homologue angolais, João Lourenço, en vue d'aborder le renforcement des relations entre les deux pays, ainsi que l'analyse des sujets régionaux et internationaux.

L'Angola et le Portugal ont établi des relations diplomatiques le 9 mars 1976. Ce pays européen est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Angola, un pays où les entreprises portugaises sont très présentes dans les secteurs de la construction, de la banque et de l'exportation de produits alimentaires et de boissons.

L'Angola est déjà l'un des principaux investisseurs au Portugal avec des activités dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et de la banque.