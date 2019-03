Afrique: Autonomisation des femmes - BNP Paribas et ONU Femmes unissent leurs forces

Un partenariat unit désormais Onu Femmes et Bnp Paribas. Il vise à promouvoir l'autonomie économique des femmes engagées pour l'agriculture résiliente au changement climatique au Sénégal. ONU Femmes, l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et le groupe BNP Paribas ont annoncé le lancement du Projet d'Appui aux Femmes dans l'Agriculture et le développement durable (Pafadd) au Sénégal.

«Doté d'une enveloppe de 1 milliard de FCFA ($US 1.8 million) sur une durée de trois ans, ce partenariat est le fruit de l'engagement du groupe BNP Paribas dans le cadre du mouvement mondial de solidarité « HeForShe » vivant à mobiliser une force vive et active en faveur de l'égalité des sexes », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

A l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2018, Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas, a renforcé son engagement pour l'égalité des sexes en devenant Thematic Champion du mouvement « HeForShe ». Cette initiative a pour ambition de mobiliser des chefs d'Etat et des dirigeants des secteurs publics ou privés afin de promouvoir publiquement et agir concrètement en faveur de l'égalité femmes-hommes sur des champs d'actions spécifiques.

Présent au Sénégal avec sa filiale BICIS - dont les équipes suivront la mise en œuvre du partenariat - le Groupe BNP Paribas a choisi de s'impliquer dans ce projet parce qu'il répond à un besoin concret identifié chez ces femmes agricultrices mais aussi parce qu'il est en phase avec ses engagements en matière d'économie solidaire et durable.

« En s'associant à ce programme, BNP Paribas contribue à répondre à deux enjeux prioritaires pour la planète et pour l'Afrique : l'égalité entre les hommes et les femmes et la transition écologique. Ce programme conduit par ONU Femmes, sera la preuve que l'on peut faire avancer ensemble le développement économique, la justice sociale et la protection de l'environnement. Ces enjeux sont au cœur de la politique d'engagement d'entreprise de notre Groupe», commente Antoine Sire, Directeur de l'engagement et membre du comité exécutif de BNP Paribas.

La mise en œuvre du projet sera assurée par ONU Femmes - à travers son Programme au Sénégal - dont la Directrice Régionale ai.pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulimata Sarr « s'est félicitée de ce partenariat qui démontre, si besoin en était, l'engagement constant des deux institutions pour l'autonomisation des femmes afin d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU à horizon 2030. Les femmes sont au centre de l'émergence du Sénégal et nous tenons à les accompagner dans les filières agricoles porteuses pour assurer leur autonomisation économique durable ».