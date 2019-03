Cote d'Ivoire: Entreprises publiques - Le Gouvernement donne ses orientations aux dirigeants sociaux

Le Secrétaire auprès du Premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a échangé avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques sur le bilan 2018 et les perspectives 2019 de leur société le 7 mars, à l'Hôtel Tiama.

Le gouvernement avait inscrit au tableau des opérations financières de l'Etat (Tofe) 2018, un montant de 16 milliards de F cfa en termes de dividendes ordonnancés. A l'arrivée, les sociétés du portefeuille de l'Etat ont rapporté 23, 4 milliards de F cfa.

Soit une plus-value de 7,4 milliards de F cfa. En révélant cette performance inattendue, le 7 mars, à l'Hôtel Tiama, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, n'a pas occulté sa satisfaction de constater que les réformes engagées depuis 2017 ont commencé à porter leurs fruits.

En effet, le gouvernement, à travers le ministère auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat (Mpmbpe) assurant la tutelle financière des entreprises publiques, avec l'appui des tutelles techniques desdites entreprises, a initié, depuis 2016, un programme de signature de contrat de performance Etat - entreprises publiques.

La signature de ces accords contractuels entre l'Etat et les entreprises publiques en vue de garantir que les investissements consentis par l'entreprise et l'Etat visent à parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité contractuelle définie, se poursuit.

En outre, a rappelé Moussa Sanogo, l'année 2018 a été marquée, au titre de la gestion du portefeuille de l'Etat, par l'implémentation d'un cadre d'anticipation et de gestion des risques incluant la mise en place de différents outils dont les indicateurs infra-annuels de suivi des entreprises publiques, mais également la détermination des risques budgétaires liés aux entreprises publiques.

A cela s'ajoutera le renforcement du cadre juridique « des entreprises publiques par la révision des textes relatifs aux sociétés d'Etat ainsi qu'aux sociétés à participation financières publiques, qui devraient être adopté au cours des prochains mois ».

Toutefois, les défis restent importants. «Je citerai, entre autres, l'amélioration de la communication financière et l'optimisation de l'impact budgétaire des entreprises publiques », a déclaré Moussa Sanogo. «Nous devons ensemble rejeter la fatalité en lui opposant notre esprit d'initiative pratique de bonne gouvernance », a-t-il poursuivi.

La rencontre entre le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et les dirigeants sociaux (Président de Conseil d'Administration et directeurs généraux) des entreprises publiques était organisée autour du thème « Bilan 2018 et perspectives 2019 pour la gestion du portefeuille de l'Etat ».

Au dire de Bamba Seydou, directeur général du Portefeuille de l'Etat, ce fut l'occasion d'une évaluation sans complaisance des résultats obtenus et de propositions de nouvelles perspectives en vue de renforcer ou conforter les acquis en matière de gestion du portefeuille de l'Etat.

Au 31 décembre 2017, le portefeuille de l'Etat comprenait 82, soit 28 sociétés d'Etat, 12 sociétés à participation financière publique majoritaire et 42 sociétés à participation financière publique minoritaires.

Le montant total du capital social cumulé des sociétés du portefeuille de l'Etat, à cette date, était de 478,2 milliards de F cfa. Les sociétés d'Etat représentent 169,7 milliards de F cfa de ce montant global.

Le portefeuille de l'Etat couvre 5 secteurs domaines économiques : Agriculture et Mines, 26 entreprises ; Hydrocarbures, électricité, eau et assainissement : 11 entreprises ; média et autres services : 11 entreprises ; Technologies, télécoms, poste et finances : 15 entreprises ; Transports, Btp et autres infrastructures: 19.