Cote d'Ivoire: Daoukro - Le couple Bédié prie pour la paix

Une messe d'action de grâce a eu lieu le 10 mars 2019, à la paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Daoukro, pour la protection de la Côte d'Ivoire et la préservation du couple Bédié et sa famille.

A cet effet, le président du Pdci - Rda, Henri Konan Bédié et son épouse, ainsi que les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la localité ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire.

C'est Monseigneur Siméon Ahouana Djro, archevêque métropolitain de l'archidiocese de Bouaké, dont dépend la paroisse Saint Pierre et Saint Paul, qui a célébré cette messe œcuménique.

Dans son homélie, il a demandé au Seigneur de continuer de protéger le couple Bédié, la Côte d'Ivoire et tous les étrangers qui y vivent, afin que le pays avance dans la paix.

"En communion avec les autres confessions religieuses, nous sommes ici ce matin pour supplier le Seigneur, pour qu'il accorde toutes les bénédictions et la grâce à notre pays.

Nous implorons également le Seigneur, pour tous nos manquements, tout ce que nous avons fait et qui n'est pas de son goût", a dit Monseigneur Ahouana Siméon, lors de l'eucharistie de ce premier dimanche de carême.

"Ce matin, nous sommes au milieu de vous, pour répondre à une demande importante, pour chacun d'entre nous, pour le pays à nous tous, pour le président Bédié et son épouse.

Nous sommes venus, ce matin, avec beaucoup d'intentions et les présenter au Seigneur au cours de l'eucharistie qui nous rassemble. C'est que le couple Bédié a décidé de faire de cette journée, une journée de prière et d'actions de grâce", a souligné Monseigneur Ahouana Siméon.

Puis, d'indiquer que les chrétiens catholiques ont entamé la marche du grand temps de carême où le Seigneur prescrit ce que chacun doit faire (prier, faire l'aumône et tout ce qui suit).

Il s'est appuyé sur les lectures tirées de Deutéronome, de l'apôtre Paul et du Réveil de l'évangile, pour rappeler que tous doivent s'attacher, se confier au Seigneur dans la prière et le traduire par des actes de reconnaissance.

Il a surtout demandé que chacun ait une confiance inébranlable en Dieu. Pour terminer, Monseigneur Ahouana Siméon a imploré la protection du Seigneur sur le couple Bédié.

" Seigneur, aujourd'hui, le couple Bédié te demande de le soutenir, le garder pour que leurs pieds ne trébuchent pas et qu'il ne doute point de ton secours, afin qu'il marche devant le peuple de Dieu, pour te rendre grâce. Que ce couple soit béni et protégé par toi -même et tous tes anges".