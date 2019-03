Cote d'Ivoire: Rhdp parti unifié - Amédé Kouakou prône la paix et l'union des militants

Amédée Kouakou, ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, par ailleurs, 1er vice-président du mouvement "Sur les traces d'Houphouët-Boigny", a tenu un meeting, samedi, à la mairie de Divo.

Il avait à ses côtés le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, président dudit mouvement et le Président du Conseil régional du Lôh Djiboua, Rolland Zakpa Komenan. A l'occasion, les ministres Amédée Kouakou et Kobenan Kouassi Adjoumani ont lancé un appel à la paix, l'union et la cohésion à l'endroit des populations de Divo et particulièrement des militants du Rhdp.

« Ce que le Président Alassane Ouattara veut, c'est la Paix et la stabilité. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour que le Président et son gouvernement puissent vous offrir des écoles, des centres de santé, des routes. On ne peut pas construire un pays dans la division et l'instabilité.

Et le seul parti en Côte d'Ivoire, capable de vous offrir la paix, l'union des fils d'Houphouët-Boigny, la tolérance, la stabilité, c'est le Rhdp, avec à sa tête le Président Alassane Ouattara », a-t-il lancé.

Répondant aux propos tenus récemment, à son endroit, par le Président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, lors de sa visite à Yamoussoukro, Amédé Kouakou a indiqué qu'il poursuivra, contre vents et marrées, ses tournées d'explication du bien-fondé du Rhdp.

« Aucune menace ne nous fera peur. Nous allons continuer de sillonner la Côte d'Ivoire pour passer les messages de paix. Nous allons continuer de dire la vérité sur ce qui se passe à nos chefs. Car nous sommes convaincu que seul le Rhdp pourra développer ce pays », a-t-il insisté. Avant d'ajouter : « Ceux qui ont fini leur temps n'ont pas le droit de prôner des messages de division.

Ils doivent plutôt œuvrer pour la paix, le rassemblement, l'union, la cohésion sociale. L'avenir appartient à la jeunesse. Chers militants du Rhdp, je vous demande de rester sereins. Ne réagissez jamais, même si on vous insulte ».

Dans le même sens, Kobenan Kouassi Adjoumani s'est dit choqué des propos tenus par le Président Bédié, à Yamoussoukro. « La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Généralement, on dit quand les enfants gâtent, ce sont les chefs qui arrangent. Mais, quand le chef lui-même se permet de gâter, qui va arranger ? Le Président Bédié demande qu'on chasse et qu'on hue les émissaires du Président Ouattara.

Mais pourquoi il ne demande pas aux populations de refuser le développement que leur apporte le Président Ouattara ? », s'est-il interrogé. Le meeting a été également marqué par la lecture de trois motions de soutien des populations.

A savoir, une motion de la jeunesse Rhdp, un autre des femmes Rhdp et une dernière des partis membres du Rhdp. Tous ont exprimé leur solidarité et leur soutien au ministre. Tout en lui demandant de poursuivre ses tournées d'explication et de mobilisation des populations à travers le pays.