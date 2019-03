Cote d'Ivoire: Awards des entreprises 2019 - Amadou Gon Coulibaly reçoit le super prix

La première édition de la soirée gala des Awards des entreprises a livré son palmarès, samedi, à Azalaï hôtel. 41 prix ont été décernés dans 12 secteurs d'activité, ainsi que des prix spéciaux.

Il était le haut patron de la cérémonie, et c'est lui qui s'est vu décerner le plus grand prix de la soirée.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, a reçu le Prix spécial pour la Promotion de l'économie ivoirienne et du Doing Business, du reste super prix de la première édition des Awards des entreprises dont le palmarès a été connu, le 9 mars, au cours d'une soirée de gala, à l'hôtel Azalaï de Marcory.

C'est son conseiller spécial Bakary Sanogo, par ailleurs, directeur de la communication de la Primature, qui le représentait à la soirée, qui a réceptionné le trophée et le diplôme de participation.

Selon le président du comité d'organisation des Awards, Amos Beonaho, directeur général de la structure éponyme, AB-Communication, qui organise l'événement, le super prix de cette première édition a été décerné au Premier ministre pour son « leadership remarquable » à la tête du gouvernement et surtout pour ses efforts contribuant à améliorer l'économie ivoirienne et l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire.

Ce qui vaut d'ailleurs à la Côte d'Ivoire d'être classée depuis quelques années dans le top 10 des plus grands pays réformateurs au monde et surtout de gagner de précieuses places dans le classement du Doing Business.

En effet, lancé en 2002 par le Groupe de la Banque mondiale, le Doing Business mesure la règlementation des affaires et son application effective dans les pays du monde.

En fait, il permet d'avoir un indice de la facilité de faire des affaires dans un pays. Grâce aux nombreuses réformes entreprises depuis environ quatre ans, le climat des affaires en Côte d'Ivoire est en constante amélioration, et le pays, dans le classement Doing Business, est passé de la 177e place à la 139e en 2018. L'objectif pour le gouvernement est d'intégrer le top 50.

Trois autres personnalités, à savoir le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la Promotion de l'investissement privé, Emmanuel Esmel Essis, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Gnamba Yao et le journaliste écrivain franco-ivoirien Serges Bilé ont également reçu des prix spéciaux pour leur contribution au développement des secteurs dans lesquels ils exercent. Au total, 41 prix ont été décernés dans 12 catégories d'entreprise, de l'énergie à l'agro-industrie, en passant par l'éducation, les Btp et les transports.

Pour le ministre Danho Paulin, sous la présidence de qui était placée la cérémonie, « c'est une très bonne chose de reconnaître le mérite et célébrer l'excellence. Cela contribue à fabriquer des champions et tracer les sillons de l'émergence ».