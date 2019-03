Afrique: Ligue de champions de la CAF - Rossein Tuisila signe la défaite d'Al Ahly au stade des Martyrs !

C'est un Tuisila Kasindi Rossein époustouflant depuis le début du match qu'on a vu le samedi dernier. Le jeune homme de 22 ans, recruté il y a quelques mois, en provenance de Maniema Union, dans le Congo profond, n'a fait que tirer vers le but. A chaque fois qu'il avait la balle, le gardien adverse devait s'attendre à une frappe, autant cadrée que non.

Ne relâchant rien, une foi combinée avec la volonté de gagner, qui a finalement payé à la 84ème minute. Un but fatal pour le tout grand Al Ahly, démystifié, démoralisé et qui va, enfin, tomber comme un fruit mûr, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Une défaite qui porte la signature de Rossein Tuisila Kasindi.

Alors qu'on jouait les dix dernières minutes, celles que les "Bana Vea" appellent "Nzombo le soir", le héros du jour, dans ses frappes fuligineuses, va lancer une dernière, cette-fois là aérienne et enroulée. Le gardien égyptien qui n'a pas suivi l'action, parce que la trajectoire du ballon était, manifestement hors cadre, va simplement constater le dégât : la balle était logée dans son filet. Et c'est le but ! Le stade des Martyrs, avec seulement quelques supporteurs dans les gradins, prend l'ambiance de fête. Le roi d'Afrique est en train de tomber dans ce match de la 5ème journée de la phase de la 23ème édition de la Ligue de champions de la Caf. Motivés par ce but, les poulains de Florent Ibenge deviennent insaisissables dans les quatre dernières minutes, passant juste à côté du deuxième but, le but du break. En dépit de 3 minutes additionnelles, les Diables Rouges égyptiens ne feront absolument rien. Nelson Lukong Bongaman aura été leur véritable obstacle, s'interposant avec autorité dans leurs actions de but.

V.Club qui, avec un match nul, allait tout simplement quitter la compétition, a remis ses deux pieds dans la course, avec désormais 7 points, et peut encore rêver une éventuelle qualification à la derrière journée, à Dar-es-Salaam, contre Simba SC. Un groupe D très serré, où jusqu'à la 5ème journée, personne n'est encore qualifié, il faut attendre la 6ème et dernière journée. L'on ne sait pas encore qui de V.Club, Al Ahly, ou Simba SC ou encore JS Saoura accédera au prochain tour.

Mazembe arrache un nul chez Ismaily 1-1

Il n'y a eu ni vainqueur, ni vaincu, vendredi 8 mars, au stade Borg El Arab, à Alexandrie, en Egypte, entre Ismaily et Mazembe, pour le compte du groupe C.

Les hommes de Pamphile Mihayo Kazembe ont ouvert le score à la 40ème minute par Meschack Elia sur une passe de Jakson Muleka. Les Corbeaux de Lubumbashi se font rejoindre au score à la 56ème par Mohamed Magdy Abdelrahman. 1-1 jusqu'à la fin du match. A la dernière journée, Mazembe recevra CS Constantine dans son temple, à Lubumbashi.

CS Constantine qui, malgré sa défaite at Home face au Club Africain (0-1), reste en tête du classement du groupe C.

Dans ce groupe, Constantine CS est premier avec 10 points +4, suivi de TP Mazembe 8 points +7, Club Africain est troisième avec 7 points -7, et fin bon dernier Ismaily SC 2 points -4.