Congo-Kinshasa: Me Michel Okongo parle d'un nouveau départ avec le nouveau régime

7 mars 2009-7 mars 2019, dix ans, au total, depuis que le parti Unité des Valeurs a vu le jour à Lausanne, en Suisse. A cette occasion, son Président, Me Michel Okongo, a, au cours d'une cérémonie commémorative organisée dans la ville de Kinshasa, dressé un bilan satisfaisant de son parti qui a été créé, a-t-il indiqué, à l'heure du régime de l'ancien Chef de l'Etat, Joseph Kabila.

Lequel régime, d'après lui, n'a pas permis à la RD. Congo, au-delà de ses 58 ans d'indépendance, de connaître son éclosion. Saluant, à ce jour, l'alternance quand bien même contestée au sommet de l'Etat, Okongo Lomena Michel appelle à un nouveau départ qui puisse intégrer les vertus au détriment des vices ayant régenté depuis plusieurs temps la gestion de la Res publica.

Après dix ans à lutter contre le régime du Président honoraire Joseph Kabila, Me Michel Okongo exprime aujourd'hui un satisfécit dans la mesure où l'Opposition a réussi à remporter les élections. De ce fait, il a déclaré au cours de cette activité de dix ans que l'après 24 janvier 2019, date qui marque l'alternance en RD. Congo, doit être mieux que l'avant 24 janvier. «... Que l'après le 24 janvier 2019 soit différent de l'avant le 24 janvier 2019, sachant que les ennemis de la RDC sont plus nombreux à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur.

Ils sont présents dans toutes les sphères de la société congolaise notamment, dans la politique, l'armée, la police nationale, les services de sécurité,... », dixit Michel Okongo. Celui-ci qui laisse comprendre que cette différence consacrera véritablement le nouveau départ que mérite plus que tout le Congo-Kinshasa. «La RDC mérite un nouveau départ qui puisse intégrer le respect de la parole donnée ; le respect de la Constitution ; le respect des lois de la République ; un pardon sincère ; la réhabilitation de notre passé ; le recyclage ; et la réinsertion professionnelle. C'est alors que nous pourrions lever nos fronts longtemps courbés afin de bâtir un Congo fort au cœur de cinq continents », a-t-il précisé.

Unité des valeurs : dix ans de grandes réalisations

Créé en 2009 notamment, sous les vagues du combat contre le modus agendi du pays par l'ancien Chef de l'Etat Joseph Kabila, le parti Unité des Valeurs, estime son président, a su se forger dans la politique congolaise et accomplir de grandes réalisations, même si, dans ses débuts, il a aussi connu des moments de gestation. En dix ans, lâche Michel Okongo, Unité des Valeurs a enregistré un million deux cents soixante-neuf militants.

Unité des Valeurs est présente dans 19 provinces sur les 26 que compte la RDC, avec 147 Coordinations et cellules ; Unité des Valeurs est présente aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, en République du Congo, au Bénin, Soudan, etc. « Au-delà de nos défaillances et nos défauts inhérents à la nature humaine, Unité des Valeurs fait de son mieux pour entretenir une relation harmonieuse avec l'ensemble de la classe politique congolaise, et nous sommes très engagés dans la lutte pour la reconquête véritable de la souveraineté nationale ; pour l'amélioration des conditions sociales de nos populations ; pour la relance effective de l'économie nationale ; pour la reprise de la production nationale», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le parti Unité des valeurs a lancé dans la foulée de son dixième anniversaire un ordre dénommé «Tevoedjre» en référence à Albert Tevoedjre, une haute personnalité africaine, spécialement du Benin, et qui, du reste, est classée dans le rang de Nelson Mandela ou encore de Koffi Annan. Des diplômes de mérite étaient aussi remis aux cadres et sympathisants du parti grâce à leur combat et bravoure tout au long de cette décennie.