Congo-Kinshasa: APK - L'élection et l'installation du Bureau définitif confirmées pour aujourd'hui !

La bataille sera rude ce lundi 11 mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour cause, les Députés vont procéder à l'élection et installation du bureau définitif, jusque-là chapeauté provisoirement par Sapu Kalimasi, élu de la commune de Kinshasa.

Trois candidats sont en lice pour le poste de Président de ce temple kinois de démocratie. Il s'agit de Peter Kazadi Kankonde, le candidat de l'UDPS ; Godefroid Mpoyi Kadima, lui qui porte la couleur du FCC ainsi que l'ancien président de la commission Ecofin de la précédente législature, Joseph Malungeni Makengo, qui représente le MLC. Pour cette élection prévue pour ce lundi 11 mars, trois autres candidatures ont été enregistrées pour le poste de vice-président, deux pour celui du rapporteur, quatre autres pour le rapporteur adjoint et trois candidatures pour la questure.

Qui est favori ?

Si le pasteur Gode Mpoyi, élu de Bandal sous la férule du Front Commun pour le Congo, a des arguments des valeurs puisque sa plateforme compte 17 députés à l'Assemblée provinciale, la candidature de Peter Kazadi de l'Udps n'est point à négliger. Surtout qu'avec ses 12 députés, l'UDPS, en tant que membre du CACH, bénéficie, d'une part, de la majorité au sein de cette institution et, d'autre part, elle porte en elle l'aura et l'influence du Président de la République, Félix Tshisekedi qui sort de ses entrailles politiques. Donc, au-delà du candidat Joseph Malungeni qui a la casquette d'un outsider, ces joutes électorales se joueront sans nul doute entre Kazadi et Mpoyi.

En revanche, il reste à savoir si les autres familles politiques qui ne se sont pas mis d'accord pour sortir une candidature unique pourraient donner leur coup de main au candidat du Mouvement de Libération du Congo (MLC), qui ne compte que 5 élus au sein du temple de la démocratie de la ville-province de Kinshasa. Outre le poste du président, signalons que plusieurs autres figurent très connues seront en concurrence pour le poste de vice-président. C'est le cas par exemple du président de l'actuel bureau provisoire, Paul Gérard Sapu Kalimasi, Marie Nelly Tsasa Mbungu et Francis Tshibalabala Mukunayi.

Par ailleurs, Léon Junior Nembalemba, premier secrétaire du bureau provisoire se mesurera à Osée Badibanga Tshilumba pour le poste de rapporteur. Quatre noms sont enregistrés pour le poste de rapporteur adjoint notamment, Joseph Kanzinzi Mafolo, Marie Mutinga Kyet, Régine Kinzunga Nzita et Damien Nkufi Muzilungu. Et, enfin, au poste de questeur, l'on retrouve l'actuelle secrétaire adjointe du bureau provisoire, Thérèse Masengo Mwabuanga, Papy Epiana Zumu et Marie Muabi Tumba Kilanzi. Les élus du peuple ont intérêt à faire un choix utile afin de rendre cette institution crédible en vue des préparatifs des élections des Sénateurs, Gouverneur et Vice-Gouverneur annoncés respectivement, les 15 et 26 mars prochain.