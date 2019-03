Maroc: Une délégation parlementaire prend part aux réunions de la 14ème session de l'Union des Assemblées de l'OCI à Rabat

Alger — Une délégation conjointe du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, à partir de lundi à Rabat (Maroc), aux travaux des réunions de la 14ème session de l'Union des assemblées des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a indiqué, dimanche, un communiqué du Conseil de la nation.

Ces réunions qui s'étaleront jusqu'au 14 mars courant engloberont, outre le congrès de l'Union, la 8ème session du congrès des femmes parlementaires musulmanes, les réunions de la commission générale, du Comité exécutif et des commissions permanentes de l'Union, a précisé la même source.

Les participants examineront, lors de ces réunions, plusieurs questions et thèmes intéressant le monde musulman, dont la situation en Palestine, la lutte contre le terrorisme sous la bannière des Nations Unies, la réaffirmation du droit légitime à la résistance contre l'occupation et les agressions étrangères, les capacités des femmes dans la résolution des problèmes et conflits locaux et régionaux, l'activation et l'appui des entreprises économiques activant dans le domaine du développement dans le monde musulman, le renforcement du rôle des jeunes dans le monde musulman et les violations des droits de l'Homme commises à l'encontre des musulmans Rohingyas au Myanmar (ex-Birmanie), a ajouté la même source.