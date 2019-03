Maroc: Abdelkrim Benatiq rencontre des compétences marocaines du Royaume-Uni

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq a tenu, vendredi soir, une rencontre à Londres, avec des cadres et des compétences marocains vivant au Royaume-Uni.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc auprès du Royaume-Uni, Abdesselam Aboudrar et du consul général du Maroc en Grande-Bretagne, Khalid El Moujaddidi, a été consacrée à l'écoute des préoccupations, des attentes et des doléances des Marocains d'Angleterre, qui se disent disposés à contribuer au développement socioéconomique de leur pays d'origine.

Lors de cette rencontre, le ministre délégué a annoncé la création d'un réseau de compétences marocaines, qui se réunira régulièrement dans plusieurs villes du Maroc, en vue de mobiliser ces compétences à l'étranger, tout en se félicitant de la forte présence des cadres marocains dans de nombreux secteurs au Royaume-Uni, qui font montre de leur talent et leur parfaite intégration dans la société britannique.

"Nous vivons dans un monde globalisé, où la mobilité des cadres devient incontrôlable", a relevé le ministre délégué, faisant savoir que le défi aujourd'hui est "d'accompagner la mobilité des Marocains dans le monde entier, afin qu'ils servent de trait d'union entre leur pays d'origine et leurs pays d'accueil".

Abdelkrim Benatiq a également affirmé que le Maroc regorge d'un capital humain "très riche", notant que "la relation entre les Marocains et leur pays d'origine doit aller au-delà des vacances estivales et des visites des proches" à la contribution et à l'engagement dans le processus de développement en marche dans le pays.

Il a souligné que la mobilisation des compétences constitue "l'un des piliers stratégiques dans l'approche du ministère, conformément aux Hautes instructions Royales", ajoutant que la mobilisation et l'organisation de ces compétences permettra de renforcer leur participation au développement du Maroc, servira de pont de communication entre le pays d'origine et les pays d'accueil et contribuera au rayonnement du Maroc à l'échelle internationale.

Le ministre délégué a, par ailleurs, assuré que son département, l'ambassade du Maroc au Royaume-Uni et tous les services concernés restent mobilisés pour servir les intérêts des citoyens, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi, qui accorde un intérêt particulier aux MRE.

Il a également appelé les Marocains vivant au Royaume-Uni à unifier leurs voix et à interagir de manière active avec le ministère via sa page Facebook, mise en place pour recevoir les réclamations, les demandes et les propositions de projets de la part des MRE, tout en les exhortant à transcender tous les clivages afin de pouvoir mieux représenter les valeurs de leur pays et servir ses intérêts.

Abdelkrim Benatiq qui effectuait une visite de deux jours au Royaume-Uni, était accompagné de représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la Direction générale des impôts (DGI) et d'autres secteurs vitaux au Maroc afin d'interagir de près avec les Marocains d'Angleterre, lors d'une rencontre ouverte qui s'est poursuivie toute la journée de samedi, en vue d'examiner les doléances de la communauté marocaine à Londres et échanger mutuellement autour des défis et des attentes des Marocains.