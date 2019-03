Cameroun: 8 mars Bazou - Jean Claude Mbwentchou soulage les familles des déplacées de la crise anglophone

Bazou- Cameroun - Ils étaient plus de 17 foyers, constitués d'environ 70 individus présents à la place des fêtes de Bazou, le 8 mars 2019. La remise des dons à ces personnes, pour la plupart indigentes, a constitué l'une des articulations importantes de la célébration de la fête dédiée à la gent féminine, 34ème du genre.

Ils ont reçu des équipements de couchage (matelas et couvertures), des denrées de grande consommation et du petit matériel agricole. Le « geste fort et humaniste » du ministre Jean Claude Mbwentchou, a été salué avec la plus grande solennité. « Fils le plus illustre, valeureux et fédérateur, à l'aise et impliqué dans toutes les actions de développement des 5 groupements que compte l'arrondissement», a martelé Mfopou Aliyou, sous-préfet de l'arrondissement de Bazou dans son allocution de circonstance.

Le sous-préfet a également sublimé Nicaise Djeuhon, épouse de l'élite Frédéric Djeuhon. Du fait d'avoir offert des paquets minimums à ces familles, une manière de leur exprimer sa compassion. « C'est l'expression du message de vivre-ensemble. Nous montrons notre hospitalité à ces familles venues aussi bien du Nord-ouest que du Sud-ouest. Elles sont chez eux à Bazou », a souligné David Tchuinou, président du comité de développement de Bazou (Codebaz), ce pour encourager les donateurs, et stimuler d'autres forces vives, à se joindre à l'effort.

« Nous avons souffert. Bazou nous a ouvert ses bras. Nous recommençons une nouvelle vie. Nous avons tout laissé là-bas. Dieu a gardé ma famille en vie. Mais nous avons vu les autres éventrés, tués avec une barbarie incompréhensible », a relaté David venu de Tiko (Sud-ouest). « Nous remercions le ministre Jean Claude Mbwentchou qui a fait siennes, nos préoccupations. Nous lui avons soumis nos doléances et aujourd'hui, il nous soulage. Qu'il soit béni à jamais », a prié Clétus, venu de Nkambe dans le Nord-ouest.

L'originalité au menu

La place des fêtes de Bazou a grouillé de monde. Les associations féminines sont venues de Bagnou, Bamaha, Bakong, Balengou et de Bazou (chef lieu d'arrondissement). Soutenues par des élites, les Rois (Bagnou, Bazou, Bamaha), elles ont défilé arborant des pancartes exaltant les messages de paix, de vivre-ensemble. Pour Tchagna Jacqueline Rêve Love, présidente du réseau des associations de l'arrondissement de Bazou (Rafabaz), « la fête était belle. Nous avons célébré l'apothéose aujourd'hui avec faste et ferveur populaire ».

La présidente explique qu'elles n'ont pas eu de répit : « c'était une semaine dense qui a commencé tambour-battant le 1er mars 2019. Nous avons eu des ateliers de renforcement de capacité, des conférences-débats sur des questions qui font l'actualité, la célébration de 12 mariages collectifs. Notre joie est immense, tout s'est passé comme nous l'avons souhaité. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont soutenues : le maire, les élites, nos monarques à qui nous disons longue vie. Nous nous sommes déployées dans le respect du thème de 2019 (croisade entre les inégalités de sexes : s'arrimer à la nouvelle impulsion) ». Satisfait, le sous-préfet a qualifié la présidente du Rafabaz d' « orfèvre de la science de l'organisation ».

La phase protocolaire a cédé le pouvoir au mini comice agropastoral à l'esplanade de l'hôtel de ville. C'était un grand marché. Plantain, tubercules, fruits, légumes, poulets, porcs ont été présentés au public. « Le ministre nous a honorées. Il a acheté quelque chose dans tous les stands. Cela nous encourage et nous montre que nous sommes sur le vrai chemin ».