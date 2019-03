Ile Maurice: #ClimateStrikeMauritius - Les jeunes se mobilisent

Ils sont jeunes, ils sont forts et ils sont déterminés ! Le mois de mars verra une mobilisation globale des jeunes pour le climat. Gare à vous, grands capitalistes, politiciens et autres individus qui font tout pour nuire à notre planète ! Les jeunes savent que leur future est en danger et ils sont là pour vous le rappeler.

Maurice n'est pas en reste. Le 15 mars, des jeunes du groupe SIDs Youth Aims Hub organisent une marche à Port-Louis, devant l'Assemblée nationale. Le groupe a déjà effectué les demandes d'autorisation et attend la confirmation des autorités.

Une page Facebook a été créée pour l'événement, et les hashtags #ClimateStrikeMauritius et #FridaysForFuture sont utilisés pour partager l'événement. «We, the younger generations, have the right to a safe climate and a future. We learn about the environment and sustainability everyday, and yet, once we step out of our classes, nothing is sustainable anymore», ont écrit les organisateurs. L'accent est mis surtout sur la vulnérabilité de Maurice en tant que petit État insulaire.

Les organisateurs invitent tous les Mauriciens, les jeunes, les enfants, les parents ou encore les enseignants à participer à cette marche qui débutera à 11 heures. Pour cette marche, les organisateurs recommandent que les participants préparent des pancartes avec des slogans tels que «like the oceans, we rise», «time to walk the talk», «let's stand for the climate» ou «there is no planet B». Et surtout, de ne pas utiliser de plastique durant cette marche.