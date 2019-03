Madagascar: Epargne et prêt numérique - Grand succès de M-Kajy sur le marché financier

Remise du lot de 2 millions d'Ariary à la gagnante de la tombola TaonaVaovao m-kajy.

Le nouveau service m-kajy lancé en avril 2018 par PAMF (Première agence de microfinance) en partenariat avec Orange Madagascar gagne de plus en plus de terrain. S'opérant via Orange Money, le service couvre déjà, presque tout le pays.

m-kajy a récompensé les bonnes habitudes d'épargne et d'emprunt de ses clients. Suite à la tombola « TaonaVaovao m-kajy », organisée par PAMF et Orange Money du 15 janvier au 13 février 2019, le gros lot de 2 millions d'Ariary a été attribué à Ramanampisoa, une des premières utilisatrices du service m-kajy et utilise ce service régulièrement depuis mai 2018.

« J'ai été très surprise, a-t-elle affirmée, lorsqu'on m'a annoncé que j'étais l'heureuse gagnante de la tombola TaonaVaovao m-kajy. J'utilise principalement le service m-kajy pour épargner, ce qui me permet de sécuriser mon argent et gagner des intérêts. Le service est très simple, fiable et facile à utiliser via mon compte Orange Money sur mon téléphone. J'en suis entièrement satisfaite et je recommande m-kajy à tous les clients Orange Money », a témoigné l'heureuse gagnante.

Succès. Selon les responsables d'Orange Money, des milliers de clients des quatre coins de la Grande-île ont déjà épargné et contracté un prêt m-jaky, pour répondre à leurs besoins, tant en matière de consommation, d'affaires, d'éducation, de santé, d'urgence ou d'autres. « m-kajy a été lancé le 11 avril 2018. Facilement accessible, simple d'utilisation, sans restriction géographique, ni dossier papier requis, le service s'est rapidement imposé dans les habitudes de la population Malgache », ont affirmé les promoteurs du service. Davlatyor Jumakhonov, DG de la PAMF d' indiquer que l'un des objectifs majeurs de la PAMF est de satisfaire les besoins de la population Malgache par la fourniture de produits d'épargne et de prêt adaptés à leur besoin, à moindre coûts et facilement accessibles via des canaux digitaux sur toute l'île. « Grâce à m-kajy, PAMF et Orange Money participent activement à l'inclusion financière à Madagascar en permettant à chaque malgache d'épargner pour l'avenir et d'emprunter pour investir via son compte Orange Money », a-t-il soutenu lors de la cérémonie de remise de prix au siège de la PAMF à Antsahavola. Bref, ce service financier numérique s'étend très vite sur tout le territoire malgache ; et affiche un grand potentiel de développement.