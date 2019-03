Madagascar: Vintage,vintage

L'on dira ce que l'on voudra mais le fait de réduire à 0% les droits et taxes d'importation des friperies à Madagascar n'est pas opportun.

Les fripes ont tué une filière : celle du textile du pays. Des emplois ont été détruits et des activités disparues. Que sont devenus les champs de coton où les paysans du Sud-ouest et de l'Ouest pouvaient tirer des revenus complémentaires à côté de ceux de leurs activités agricoles? Que sont devenues les unités textiles et leurs milliers d'ouvriers ? Qui approvisionnent les zones franches d'usines de confection ? Où sont passées les couturières et leur savoir-faire des marchés qui cousaient une chemise, une robe en quelques minutes ? Et même la culture passe à la trappe, par exemple, dans le Sud-est, il est de coutume d'étrenner obligatoirement lors des fêtes ou des cérémonies traditionnelles des habits neufs, surtout à la campagne. Des défilés de paysannes en Gucci, Celio etc. dansant le batrelaka deviennent maintenant le clou des fêtes. Pourquoi ? Parce que les fripes sont bon marché, plus solides et parce qu'elles sont plus chic et suivent donc la mode, celle de la mondialisation, celle du vintage

En 2016, l'Accord de Partenariat Economique intérimaire (APEi) avec l'Union Européenne dont Madagascar est signataire marque un tournant. Désormais, la collecte et la gestion des vêtements de « deuxième main » sont devenues des activités pourvoyeuses d'emplois et de ressources dans les pays développés. La nouvelle directive : « Rien ne se jette, tout se conserve » est de rigueur. Et c'est payant, dans ces pays européens où de plus en plus de personnes exclues du monde du travail sont réinsérées dans les centres de tri, de réparation, de recyclage et enfin d'expédition des vêtements non récupérables et non recyclables.

Le chômage se trouve ainsi en partie résorbée. En plus, les associations caritatives récupèrent avec les fruits de la revente de quoi financer et les projets de développement dans les poches de pauvreté dans le Nord et dans les océans de misère du Sud.

Enfin, cette décision voulue par l'Europe nous laisse des images assez loquaces d'une part, cette image d'une classe moyenne devenue décomplexée de porter des fripes ou « freedom » pour dire autrement et d'autre part l'aller et retour de ces biens primaires partant de nos zones « affranchies » d'impôts et taxes pour nous revenir, après usage , « blanchies » d'obstacles tarifaires et creusant encore le manque à gagner de l'Etat. Tout se conserve : pauvreté comme richesse.