Madagascar: Andry Rajoelina - Visite d'Etat au pas de course à Maurice

Le président de la République applique la politique de la géographie en choisissant l'île Maurice pour sa première visite d'Etat à l'extérieur, en compagnie de la Première Dame, très élégante dans sa robe rose et escarpins rouges.

« La République de Maurice souhaite la bienvenue à S.E.M. Andry Nirina Rajoelina, Président de la République de Madagascar et son épouse Mme Mialy Rajoelina ». Cette phrase inscrite sur un grand panneau à l'Aéroport International SSR de Plaisance est révélateur de l'accueil réservé au couple présidentiel malgache par les autorités mauriciennes conduites par le Premier ministre Jugnauth accompagné par son épouse ; le PM adjoint et non moins ministre de l'Energie et des Services publics ; le Chef Juge et Mme Matadeen ; la Présidente de l'Assemblée nationale et M. Hanomanjee ; le ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégrité régionale et du Commerce international et Mme Lutchmeenaraido ; le Leader de l'Opposition et Mme Duval.

Forte délégation. De son côté, le président malgache était également accompagné d'une forte délégation composée des ministres Naina Andriantsitohaina (Affaires Etrangères) ; Richard Rakotonirina (Défense nationale) ; Lantosoa Rakotomalala (Commerce, industrie et Artisanat) ; Joël Randriamandranto (Transports, Tourisme et Météo) ; Lalatiana Rakotondrazafy (Communication et Culture) ; et Rejo Félicité Fienena (Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique). Sans oublier le Secrétaire général de la Présidence, Valery Ramonjavelo ; le Directeur de Cabinet Stéphanie Delmotte ; et le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Madagascar à Maurice, Rasamizafy. TGV. Attendu à 15h 45 (heure locale), le jet du président Andry Rajoelina s'est immobilisé sur le tarmac de l'Aéroport SSR, trois quarts d'heure à l'avance.

Démentant ainsi le « moramora » malagasy qui est incompatible avec le TGV ou Travaux à Grande Vitesse dont l'objectif annoncé est justement de rattraper le retard de développement de Madagascar. Et ce, à travers l'IEM qui sera certainement expliqué à ses interlocuteurs mauriciens par son président initiateur. Il s'agit évidemment du chef de l'Etat malagasy qui a été accueilli hier par la garde d'honneur - baïonnette au clair - qu'il a passée en revue. Sans oublier la salve de 21 coups de canon au moment où il avait foulé le sol mauricien où sa visite d'Etat se fait au pas de course. A la mesure même du cortège qui est parti de l'Aéroport SSR jusqu'au « State House » où il rendu une visite de courtoisie au président de la République par intérim Paramasivum Pillay Vyapoory.

Jardin des grands. Contrairement à son nom, le « State House » sis à Le Réduit est un vaste domaine boisé avec une végétation luxuriante. L'occasion pour le président Andry Rajoelina de jouer dans la cour ou plutôt le jardin des grands où il avait planté un arbre appelé « Bois Dentelle », à quelques mètres de l'endroit où la Reine Elizabeth avait mis en terre un plant de « Bois de Fer » le 24 mars 1972. A l'époque où n'était pas encore né Andry Rajoelina qui est non seulement le plus jeune président en Afrique mais sans doute aussi parmi les pays membres de la Commission de l'Océan Indien où il entend réussir l'intégration régionale de Madagascar. Sa visite d'Etat à Maurice est un premier pas vers cet objectif tout en renforçant la coopération bilatérale avec Port-Louis. « A mesure que ça grandit, notre amitié grandira », a déclaré le président de la République par intérim mauricien, après avoir planté à son tour hier, dans le jardin de Le Réduit, un baobab ramené de la Grande Ile par le président Andry Rajoelina qui profité du cadre verdoyant pour réitérer le programme de reboisement national de « 40.000 arbres par an ».