Madagascar: « Samy Malagasy Mifanome Tanana » - « L'État doit redéfinir les priorités »

La plateforme « Samy Malagasy Mifanome Tanana » exhorte les citoyens à voter et à voter à bon escient pour les prochaines élections.

En un mois et demi, est-ce que nous sommes à même de juger si le gouvernement actuel est efficace ? Selon la plateforme "Samy Malagasy Mifanome Tanana", la réponse est négative dans la mesure où cette « brève » période ne permet pas du tout d'évaluer l'efficacité et le succès dudit gouvernement. Et ce ne sont pas les raisons qui font défaut, entre autres, la nomination latente des gouverneurs des régions, la mise en place tardive des organigrammes de et dans la plupart des ministères, ou encore les législatives qui ne se tiennent que le 27 mai prochain. Et justement, les interventions de Pascal Rasaony - le président de cette plateforme et de ses pairs - trouvent toute leur opportunité dans le contexte qui prévaut actuellement dans le pays, en l'occurrence, la naissance des divers foyers de tension au sein des universités publiques, de la Jirama et de la Police nationale. En somme, l'heure n'est pas encore aux « condamnations ».

Redevabilité. Dans cette optique, la plateforme "Samy Malagasy Mifanome Tanana" estime, dans un communiqué en date du 8 mars dernier, que « le fait de critiquer sans avancer des solutions est un énorme problème typique chez les Malgaches ». Pour ne pas « ressembler » aux éternels insatisfaits, la plateforme avance des solutions aux autorités. Il s'agit, au préalable, de redéfinir les priorités dans chaque secteur : l'adduction d'eau potable pour que le cas des « bidons jaunes » ne se reproduise plus, la mise en place d'un système adéquat pour prévenir les différentes épidémies telles que la rougeole. Ce n'est pas tout. L'instauration d'un climat d'apaisement entre les étudiants et les enseignants dans les universités est également une priorité au niveau de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, et selon toujours la plateforme "Samy Malagasy Mifanome Tanana", les autorités doivent toujours faire preuve de respect des lois et règlements en vigueur, mettre en avant la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, prouver la redevabilité et être déterminées restaurer l'État de droit.